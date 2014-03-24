Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
24. Mär 2014
Lesedauer 4 Min.

Tipps & Tricks

Android-Gerät mit Thunderbird-Kalender synchronisieren

In der Tasche ein Galaxy S4 oder ein anderes Android-Smartphone - und auf dem Desktop nutzen Sie das Mailprogramm Mozilla Thunderbird. Das ist keine allzu seltene Kombination. Und auch keine schlechte, denn Sie können Ihren Smartphone-Kalender mit Thunderbird synchronisieren. Wir zeigen wie.

Achtung: Hier allenfalls ein anwendungsspezifisches Passwort verwenden

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Auf dem Handy liegen Kalender-Apps wie My Calendar, S Planner oder beide. Ein direktes Synchronisieren zwischen dem Smartphone und Thunderbird via WLAN, Kabel oder Bluetooth ist zwar nicht vorgesehen. Aber wenn Sie auf dem Smartphone einen Google-Kalender verwenden, sind Sie bald am Ziel. Bei Android-Geräten haben Sie quasi von Haus aus einen Google-Kalender, da Sie ohnehin ein Google-Konto verwenden müssen.

Aktivieren Sie die Synchronisierung auf dem Smartphone: Öffnen Sie auf dem Smartphone Einstellungen/Konten und tippen Sie auf Ihr Google-Konto, um die Sync-Einstellungen zu öffnen. Aktivieren Sie Google Kalender und lassen Sie einmal alles via Jetzt synch. synchronisieren.

Laden Sie das Add-On namens Lightning herunter. Dies ist der offiziell von Mozilla unterstützte Kalender-Aufsatz für Thunderbird. Gehen Sie in Thunderbird zu Extras/Add-Ons (Alt+X zum Öffnen des Menüs Extras). Klicken Sie im Add-Ons-Manager oben aufs Zahnradsymbol und gehen zu Add-on aus Datei installieren. Navigieren Sie zur heruntergeladenen XPI-Datei und lassen Sie diese installieren. Klicken Sie in Thunderbird auf Jetzt neu starten, damit die Erweiterung aktiv wird. 

Damit Sie den jetzt installierten Kalender mit Ihrem Google-Kalender verknüpfen können, greifen Sie zum weiteren Add-On namens Provider für Google Kalender. Installeren Sie dieses genau auf dem gleichen Weg wie zuvor schon Lightning - inklusive abschliessendem Klick auf Jetzt neu starten

Zurück im Thunderbird öffnen Sie übers Kalender-Icon am oberen Rand den Kalender. Klappen Sie in der linken Spalte gegebenenfalls den Zweig «Kalender» auf, klicken Sie mit rechts auf einen der vorhandenen Kalender (z.B. «Privat») und wählen Sie Neuer Kalender. Im nächsten Dialog wählen Sie «Im Netzwerk» und klicken auf Weiter.

Anschliessend können Sie bei «Format» den «Google Kalender» auswählen. Hier fehlt aber noch die Adresse zu Ihrem Google-Kalender. Den Link holen Sie so: Öffnen Sie den Google-Kalender nebenher im Webbrowser und loggen Sie sich ein. Via Zahnradsymbol oben rechts gehts zu Einstellungen. Wechseln Sie oben zu Kalender. Klicken Sie den Kalender an, den Sie in Thunderbird verwenden wollen. Scrollen Sie herunter bis zu den Themen «Kalenderadresse» und «Privatadresse». Klicken Sie mit der rechten Maustaste z.B. bei «Privatadresse» aufs orange XML-Icon und wählen Sie (z.B. im Firefox) den Befehl Link-Adresse kopieren.

Wechseln Sie zurück zu Thunderbird und fügen Sie dort den kopierten Link ein. Nach dem Klick auf Weiter fragt Thunderbird nach Ihrem Passwort.

Wichtig! Hier fügen Sie Ihr normales Google-Passwort nur ein, wenn Sie erstens keine Zwei-Wege-Authentifizierung aktiviert haben und somit zweitens kein anwendungspezifisches Passwort für diese Thunderbird-Installation eingeben müssen.

Achtung: Hier allenfalls ein anwendungsspezifisches Passwort verwenden

 © Quelle: PCtipp.ch

Falls Sie hingegen die «Bestätigung in zwei Schritten» (Zwei-Wege-Authentifizierung via SMS) aktiviert haben, geht es so: Thunderbird ist nicht in der Lage, den Versand der einer Einmal-Pin-Nummer per SMS auszulösen, welche für die Bestätigung in zwei Schritten erforderlich wäre. Darum müssen Sie in Google ein separates anwendungsspezifisches Passwort für genau diese Thunderbird-Installation erzeugen. Tippen Sie dann jenes Passwort hier ein - anstelle Ihres normalen Google-Passworts. In diesem Kummerkasten-Artikel lesen Sie, wie Sie ein anwendungsspezifisches Passwort generieren.

Nachdem Sie dieses Passwort erzeugt und in Thunderbird eingetippt bzw. reinkopiert haben, legen Sie noch einen Namen und eine Farbe fest. Danach lässt sich der Kalender synchronisieren. Der Entwickler schreibt auf der Add-On-Download-Seite, dass es mit «Aufgaben» im Moment (März 2014) möglicherweise nicht funktioniert. Er arbeite aber daran, auch das zu lösen. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Firmen Android Apps Browser Firefox Glasfaser Hardware Internet Kummerkasten Mobile Netzwerk PC Sicherheit Smartphones Software Zubehör Smartphone & Apps Internet & Sicherheit Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare