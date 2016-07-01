1. Jul 2016
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Android: Statusleiste nach Belieben anpassen
So können Sie schnell auf die Optionen zugreifen, die Sie benötigen.
Die Schnellstartleiste ist recht praktisch, um die beliebtesten Funktionen schnell zu starten oder zu beenden. Man kann sie auch nach eigenem Ermessen gestalten. Das geht so:
- Öffnen Sie die Statusleiste (zweimal von oben nach unten swipen).
- Drücken Sie das Zahnrad-Icon (gedrückt halten).
- Nun wird der UI Tuner gestartet oder die Meldung UI Tuner hinzugefügt erscheint.
- Öffnen Sie das Einstellungs-Menü Ihres Smartphones, danach den Menüpunkt System UI Tuner.
- Tippen Sie auf Schnelleinstellungen.
- Tippen Sie auf Kachel hinzufügen.
- Wählen Sie nun die Kacheln, die Sie im Schnellstart haben wollen.
- Wollen Sie eine Kachel löschen, tippen Sie diese an und halten sie gedrückt. Aus dem Plus-Zeichen wird ein Papierkorb. Ziehen Sie das Icon dort hinein.
Hinweis: Menüs und Bezeichnungen können variieren.
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