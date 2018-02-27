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Simon Gröflin
27. Feb 2018
Lesedauer 2 Min.

Android Tipp

Android TV: schnell zwischen Apps wechseln

Genau wie auf dem Smartphone gibt es auch auf dem Android-Fernseher eine flinkere Möglichkeit, um zwischen bereits geöffneten Apps zu wechseln.

Android TV bedient man eigentlich fast wie ein Android-Smartphone

© Quelle: PCtipp

Wenn Sie bei der Fernbedienung Ihres Android-TV-Fernsehers auf die Home-Taste drücken, landen Sie in der App-Übersicht. Von hier aus können Sie bekanntlich mit den Menü-Tasten durch die Anwendungen navigieren oder aus dem Play Store neue Apps installieren. Wenn da nur nicht immer diese Multitasking-Bremse wäre, denn: Befindet man sich in einer App und will man wieder zurück auf die Home-Oberfläche oder auf die zuvor geöffnete App, drückt man meistens schon intuitiv die Zurück-Tasteauf der Fernbedienung, obwohl man das gar nicht müsste.

So wechseln Sie schnell zwischen zwei geöffneten Apps

Denn je nach geöffneter App hangelt man sich dann zuerst durch weitere App-Bereiche oder muss eine zuvor geöffnete App wieder öffnen. Die Lösung ist simpel: Um schnell zwischen bereits geöffneten Apps zu switchen, drücken Sie einfach wie auf dem Android-Smartphone kurz zweimal nacheinander die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Das geht aber je nach App und Version des Android-TV-Betriebssystems nicht immer. Die geöffneten Apps laufen dann im Hintergrund solange weiter, bis eine neue App geöffnet wird.

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Android Apps Fernseher Kummerkasten Smartphone & Apps
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