Android: wichtige Kontakte auf dem Homescreen verknüpfen

Sollte der Kontakt auf dem falschen gelandet sein, halten Sie den Finger etwas länger drauf und ziehen Sie ihn z.B. auf den rechten oder linken Displayrand, um ihn auf den nachfolgenden oder vorherigen Screen zu verschieben. Platzieren Sie ihn an der gewünschten Position.

Falls das so nicht geht, sollte eine von diesen alternativen Lösungswegen klappen, hierbei wird das Widget auf anderem Weg erstellt:

Suchen Sie sich einen Startscreen mit etwas freiem Platz. Halten Sie den Finger länger auf eine freie Stelle, dann erscheinen Optionen. Greifen Sie hier zu etwas wie Apps und Widgets hinzufügen. Jetzt haben Sie die Wahl: Sind Ihre Kontakte in der Google-Kontakte-App gespeichert? Hier gibts zwei Möglichkeiten. Entweder verwenden Sie direkt das Google-Kontakte-Widget. Hierfür scrollen oder blättern Sie durch die verfügbaren Widgets und platzieren Sie z.B. das Kontakte-Widget in der gewünschten Grösse an der gewünschten Stelle. Sie können hier eine Kontaktgruppe (z.B. Familie) auswählen.

Oder soll es nur ein einzelner Kontakt sein? Verwenden Sie stattdessen das Widget Verknüpfungen und scrollen oder blättern Sie durch die Verknüpfungsmöglichkeiten. Suchen Sie darin nach Person oder Kontakt. Ziehen Sie dieses auf den Desktop bzw. auf den Android-Homescreen. Anschliessend lässt sich auswählen, welchen Kontakt Sie hier verknüpfen wollen.