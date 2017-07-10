10. Jul 2017
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Android: Zwischenablage verwalten
So können Sie die Zwischenablage bei Android verwalten.
Wenn Sie unter Android Links, Textstellen oder Ähnliches kopieren und wieder einfügen, landen diese Textschnipsel – und manchmal auch Screenshots – in der Zwischenablage. Sie können dafür sorgen, dass diese schnellstmöglich wieder gelöscht werden oder eben nicht.
- Öffnen Sie eine App, in der Ihre (SwiftKey-)Tastatur eingeblendet wird (WhatsApp, Browser etc.).
- Tippen Sie auf die drei Striche links (siehe Screenshot); bei manchen Geräten und Tastaturen tippen Sie stattdessen aufs Zahnrad-Icon.
- Tippen Sie auf das Klemmbrett-Icon.
- Sie sehen nun, welche Inhalte Ihr Smartphone in der Zwischenablage hat.
- Wischen Sie einzelne Einträge von links nach rechts, um sie sofort zu löschen.
- Wenn Sie die Einträge länger verfügbar machen wollen, pinnen Sie sie in diesem Menü an. (Sie werden ansonsten nach einer Stunde gelöscht.)
- Um diese Option generell auszuschalten, deaktivieren Sie die Option Kopierte Elemente merken (Schalter auf Grau).
Hinweis: Je nach Android-Branding funktioniert dieser Trick über andere Menüs.
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