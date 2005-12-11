Artikel automatisch aus Liste holen - Excel

Suchkriterium ist die Artikelnummer in der vorliegenden Liste. Die Matrix ist der Tabellenbereich ihrer vorgefertigten Artikelliste. Der Spaltenindex bezeichnet die Spaltenzahl, deren Inhalt zurückgegeben werden soll. Für den Preis ist dies hier also die dritte Spalte = 3. Bei "Bereich_Verweis" müssen Sie unbedingt "Falsch" eintragen, wenn Sie den exakten Wert zurückerhalten wollen. Solle das Suchkriterium in der Liste nicht vorhanden sein, wird der Fehlerwert #NV ausgegeben.

Damit Sie die Formel nach rechts, bzw. nach unten ziehen können, sollten sie die Bezüge dahingehend anpassen wie im Beispiel dargestellt. Danach können Sie die Formel einfach nach rechts ziehen und die Spaltenzahl ändern