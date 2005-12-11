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PCtipp Redaktion
11. Dez 2005
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Artikel automatisch aus Liste holen - Excel

Ich habe Artikellisten in Excel mit Art.Nr, Text, Preis etc. Nun möchte ich, dass wenn ich Art.Nr. in einer anderen liste eintippe, dass automatisch Text und Preis erscheint.
© Quelle: PCtipp.ch

Dies ist ganz klar wieder mal ein Fall für die Funktion SVERWEIS. Sie haben eine Artikelliste, in der sich alle erforderlichen Informationen befinden.

© Quelle: PCtipp.ch

In ihrer zweiten Liste brauchen Sie als Suchkriterium die Artikelnummer. Geben Sie dann in die Zelle in der der Preis erscheinen soll die erste SVERWEIS-Formel wie folgt ein:

© Quelle: PCtipp.ch

Suchkriterium ist die Artikelnummer in der vorliegenden Liste. Die Matrix ist der Tabellenbereich ihrer vorgefertigten Artikelliste. Der Spaltenindex bezeichnet die Spaltenzahl, deren Inhalt zurückgegeben werden soll. Für den Preis ist dies hier also die dritte Spalte = 3. Bei "Bereich_Verweis" müssen Sie unbedingt "Falsch" eintragen, wenn Sie den exakten Wert zurückerhalten wollen. Solle das Suchkriterium in der Liste nicht vorhanden sein, wird der Fehlerwert #NV ausgegeben.

Damit Sie die Formel nach rechts, bzw. nach unten ziehen können, sollten sie die Bezüge dahingehend anpassen wie im Beispiel dargestellt. Danach können Sie die Formel einfach nach rechts ziehen und die Spaltenzahl ändern

© Quelle: PCtipp.ch

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