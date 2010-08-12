ASCII-Tabelle für Sonderzeichen

Die gängigen Sonderzeichen werden über den ASCII-Code definiert. ASCII bedeutet «American Standard Code for Information Interchange» (Amerikanischer Standard-Code für Informationsaustausch).

Unter «Einfügen/Symbol» finden Sie jedoch auch viele Zeichen, denen keine Tastenkombination zugeordnet ist. Diese Zeichen können Sie tatsächlich nur über das Öffnen der Tabelle einfügen.

Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, welche die ASCII-Zeichen mit ihrem Dezimalcode für die Eingabe enthält. Die ersten 32 Zeichen - da der ASCII-Code bei «0»beginnt, sind das die Zeichen 0-31 - sind die sogenannten «nicht druckbaren Zeichen» oder «Steuerzeichen», diese Zeichen sind lediglich zur Steuerung von Geräten, wie beispielsweise Druckern, vorgesehen. Deshalb sind sie in der folgenden Tabelle nicht aufgeführt. Die Tabelle beginnt mit dem Zeichen 32, das ist das Leerzeichen.

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