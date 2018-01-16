Auch unter Windows 10: Nummernblock beim Start aktivieren

Ihr neues Notebook mit Windows 10 besitzt im rechten Teil der Tastatur womöglich einen praktischen Nummernblock. Aber dieser ist oftmals nicht aktiviert. Das fällt Ihnen manchmal schon beim Einloggen auf oder spätestens danach bei der Arbeit mit Zahlen. Sie müssen jedes Mal NumLock drücken, um den Ziffernblock zu aktivieren. Das stört viele Anwender unter Windows 10 immer noch – genau wie schon damals unter Windows 98. Ein echter Klassiker!

NumLock aktivieren in Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8 und Windows 10

Lösung: Dieses Problem hat Windows-Anwender schon unter Windows 98 und NT 4.0 beschäftigt und blieb uns auch unter Windows XP treu. Am Lösungsvorgehen unter allen unterstützten Windows-Versionen von XP über Windows 7 und Vista bis Windows 8.1 hat sich nichts geändert. Schauen Sie dazu auch das Video unten.

Weitere nützliche Anleitungsvideos finden Sie unter www.pctipp.ch/videos

Leider ist hierfür aber ein kleiner Eingriff in die Windows-Registry nötig. Je nachdem, ob Sie die Einstellung systemweit ändern wollen oder nur für Ihr eigenes Benutzerkonto, befindet sich der Eintrag an einem anderen Platz.

Die systemweite Änderung kommt auch zum Tragen, wenn Sie den Ziffernblock schon beim Einloggen benutzen, etwa weil Sie eine PIN eingeben anstelle eines Kennworts. Starten Sie hierfür den Registry-Editor mit Administratorrechten. Drücken Sie hierfür die Windowstaste, tippen Sie regedit ein, klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und benutzen Sie Als Administrator ausführen. Navigieren Sie durchs Aufklappen der Zweige hierhin und klicken Sie in der linken Spalte auf den Zweignamen Keyboard:

HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard

In der rechten Fensterhälfte finden Sie einen Eintrag InitialKeyboardIndicators. Wenn dieser bei «Daten» den Wert 0 hat, klicken Sie ihn doppelt an und ändern Sie ihn auf 2. Trägt er den Wert 2147483648, ändern Sie ihn auf 2147483650. Falls Sie die Einstellung auch für den aktuell eingeloggten User vornehmen wollen, lesen Sie gleich weiter.

Für den aktuellen User navigieren Sie durchs Ausklappen der Pluszeichen zu diesem Zweig und klicken Sie ihn an, damit Sie im rechten Fensterteil seine Einträge sehen:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard