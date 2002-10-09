Automatische Formatierungen verhindern

Da ist bei Ihnen das automatische Aktualisieren der Standard-Formatvorlage aktiviert. Das heisst, jedesmal, wenn Sie einen Text anders formatieren, ändert automatisch der gesamte Text, der in derselben Vorlage erstellt wurde.

Um das abzustellen gehen Sie ins Menü "Format" und wählen Sie "Formatvorlage". Markieren Sie die Vorlage "Standard" auf der linken Seite, dann klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten...". Nun entfernen Sie das Häkchen bei der Option "Automatisch aktualisieren". Bestätigen Sie das mit "OK".

Ist Ihr Text nicht standardmässig in "Standard", sondern in einer anderen Vorlage verfasst, dann müssen Sie die Option in jener Vorlage analog ändern.