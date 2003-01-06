Automatisches Tausendertrennzeichen in Word?

Nein, diese Möglichkeit ist in Word nicht vorgesehen. Wenn Sie jedoch oft dieselben Zahlen verwenden, können Sie sich allenfalls mit der Autokorrektur behelfen. Geben Sie dort die Zahlen ein, die Sie häufig benutzen und als Korrekturwert die Zahl mit dem Tausendertrennzeichen. Wenn die Option "Während der Eingabe ersetzen" aktiviert ist, wird die eingegebene Zahl durch die Zahl mit dem Tausendertrennzeichen ersetzt.