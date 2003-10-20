Batch-Konvertierung mit IrfanView

Wenn nur einzelne Dateien konvertiert werden sollen, dann markieren Sie diese Dateien und klicken auf die Schaltfläche "Add". Über die Schaltflächen "Remove" und "Remove all" können Sie entweder alle Dateien oder ausgewählte Dateien aus der Liste wieder entfernen. "Cancel" bricht die Operation ab und schliesst das Fenster.

Als "Output Directory" geben Sie das Verzeichnis an, in das die konvertierten Dateien ausgegeben werden sollen, standardmässig ist C:\Temp voreingestellt. Auswählen müssen Sie noch, ob Sie die Dateien konvertieren oder umbenennen wollen: