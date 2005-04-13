Bearbeiten der Registry aktivieren/deaktivieren

Für dieses Verhalten gibt es mehrere Gründe. So könnte es beispielsweise ein Virus sein. Scannen Sie deshalb erst einmal Ihr System auf Viren aller Art mit "Kaspersky AntiVirus" [1], "Spybot" [2], "Ad-Aware" [3] und anderen Tools wie dem Antivirenprogramm von Pro-Support [4].

Manchmal ist es auch nur eine Beeinträchtigung, die durch die Installation eines Programmes zustandekam, dann loggen Sie sich als Administrator ein (START -> Abmelden -> Abmelden -> 2mal CTRL+ALT+DEL (bzw. auf der deutschen Tastatur Strg+Alt+Entf) drücken und dann "Administrator" als Benutzername eingeben). Sollte diese Möglichkeit nicht funktionieren, fahren Sie Ihren Computer herunter und drücken nach dem Neustart direkt am Anfang die Funktionstaste "F8". Wählen Sie aus, dass Sie im abgesicherten Modus starten wollen. Auf dem Windows-Startbildschirm erscheint in der Folge das Konto "Administrator", das nur in diesem Modus sichtbar ist. Loggen Sie sich mit diesem Konto ein. Es ist diesem Konto standardmässig kein Kennwort zugeordnet.

Nun können die Registrierung wieder bearbeiten. Dort setzen Sie dann den Schlüssel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools

wieder auf den Wert "0".

Der Wert "0" in diesem Schlüssel gibt die Bearbeitung frei, der Wert "1" sperrt die Bearbeitung.

Vorsicht: Mit dem Systemkonto "Administrator" können Sie Änderungen an Ihrem PC vornehmen, die verhindern, dass Windows startet, dass Sie sich mit Ihrem normalen Konto einloggen können etc. Fahren Sie Ihren PC also, sobald Sie die gewünschte Änderung in der Registrierung vorgenommen haben, sofort wieder herunter und loggen Sie sich danach mit Ihrem normalen Konto neu ein, so dass solche Änderungen an den Systemeinstellungen von Windows beschränkt sind.

Auf der Seite "WinTotal" [5] finden Sie noch eine weitergehende Beschreibung und zwei kleine Tools zum Download, um die Registry zu entsperren, so dass Sie die Registry nicht selbst aufrufen und bearbeiten müssen.