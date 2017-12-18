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Simon Gröflin
18. Dez 2017
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Bild zuschneiden auf dem Mac – so gehts

Sie wollen ganz schnell ein Bild zuschneiden mit dem Mac? Das geht am einfachsten mit dem Programm Vorschau, das bei jedem Mac gratis mitgeliefert wird.

Mit der Mac-Vorschau schneidet man im Handumdrehen ein Bild zu

© Quelle: PCtipp

Sie brauchen nicht unbedingt ein zusätzliches Tool auf dem Mac, wenn Sie in Windeseile ein Bild zuschneiden möchten. Um ein Bild auf dem Mac zu beschneiden, gehen Sie wie folgt vor:

Mit der Mac-Vorschau schneidet man im Handumdrehen ein Bild zu

 © Quelle: PCtipp

Bild mit der Mac-Vorschau zuschneiden

  1. Öffnen Sie das Bild, das Sie zuschneiden möchten.
  2. Wählen Sie anschliessend die Vorschau, die sich standardgemäss öffnen sollte.
  3. Ziehen Sie mit der rechten, gedrückten Maustaste einen Rahmen um den Bildbereich, den Sie zuschneiden wollen.
  4. Wählen Sie Werkzeuge, Beschneiden oder die Tastenkombination CMD+K und das Bild wird zugeschnitten.

Wichtig: Das zugeschnittene Bild wird in der Apple Vorschau direkt gespeichert.

Tipp: Wenn Sie beim Zuschneiden einen Fehler begangen haben, können Sie mit CMD+Z wieder zurückhüpfen, um die Änderung rückgängig zu machen.

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