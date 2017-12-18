Bild zuschneiden auf dem Mac – so gehts

Bild mit der Mac-Vorschau zuschneiden

Öffnen Sie das Bild, das Sie zuschneiden möchten. Wählen Sie anschliessend die Vorschau, die sich standardgemäss öffnen sollte. Ziehen Sie mit der rechten, gedrückten Maustaste einen Rahmen um den Bildbereich, den Sie zuschneiden wollen. Wählen Sie Werkzeuge, Beschneiden oder die Tastenkombination CMD+K und das Bild wird zugeschnitten.

Wichtig: Das zugeschnittene Bild wird in der Apple Vorschau direkt gespeichert.

Tipp: Wenn Sie beim Zuschneiden einen Fehler begangen haben, können Sie mit CMD+Z wieder zurückhüpfen, um die Änderung rückgängig zu machen.