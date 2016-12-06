Bilderordner im Mac verschwunden: Wo finde ich ihn wieder?

Die Finder-Seitenleiste mit den Hauptordnern kann im Mac-Dateibrowser auf verschiedene Arten angepasst werden. Die einzelnen Hauptordner lassen sich nämlich beliebig ein- und ausblenden. Ist eines der Hauptelemente auf der linken Seite durch eine Einstellung verschwunden, kramen Sie es einfach wieder hervor.

Hauptordner in der Finder-Seitenleiste anpassen

Öffnen Sie dazu den Finder (das blauweisse Symbol) auf der linken Seite im Dock. Öffnen Sie dann (oben) in der Menüleiste die Einstellungen.