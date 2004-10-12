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PCtipp Redaktion
12. Okt 2004
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Bluewin-E-Mail-Konto in Outlook einrichten

Wie kann ich in Outlook meine Bluewin-E-Mail-Adresse erfassen, damit ich von dort aus Zugriff habe. Welche Serverbezeichnungen brauche ich? Ich habe Outlook noch nie richtig benutzt.
© Quelle: PCtipp.ch

Die korrekte Anleitung können Sie sich direkt auf der Webseite von Bluewin [1] genau nach Ihren Angaben erstellen lassen.

Leider haben Sie nicht angegeben, welche Version von Outlook Sie verwenden. Für Outlook 2000 gehen Sie folgendermassen vor:

Starten Sie Outlook und wählen Sie im Menü "Extras" den Menüpunkt "Konten...", daraufhin öffnet sich das Fenster "Internetkonten", dort wählen Sie die Schaltfläche "Hinzufügen" und dann "E-Mail...". Damit rufen Sie den "Assistent für den Internetzugang" auf. Als erstes geben Sie dort Ihren Namen ein.

© Quelle: PCtipp.ch

Dann klicken Sie auf "Weiter". Im nächsten Fenster geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

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Klicken Sie auf "Weiter". Im nächsten Fenster geben Sie die Serverdaten ein.

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Klicken Sie auf "Weiter". Nun kommt das Fenster für die Daten für die E-Mail-Anmeldung.

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Zum Schluss werden Sie noch gefragt, wie Sie ins Internet gehen wollen, ob über Modem oder Netzwerk. Wählen Sie die für Sie zutreffende Option aus.

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Mit einem Klick auf "Weiter" ist die Installation fast abgeschlossen. Im nächsten Fenster schliessen Sie sie endgültig ab, indem Sie auf "Fertig stellen" klicken.

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Die Daten, die Sie eingegeben haben, können Sie noch einmal kontrollieren, indem Sie "Extras/Konten" aufrufen und dann die Schaltfläche "Eigenschaften". Auf der Registerkarte "Allgemein" finden Sie Ihre E-Mail-Adresse.

© Quelle: PCtipp.ch

Auf der Registerkarte "Server" finden Sie die Daten für den POP3-Server und den SMTP-Server.

© Quelle: PCtipp.ch

Für Outlook 2002/2003 sieht die Maske etwas anders aus:

© Quelle: PCtipp.ch

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