Bluewin-E-Mail-Konto in Outlook einrichten

Die korrekte Anleitung können Sie sich direkt auf der Webseite von Bluewin [1] genau nach Ihren Angaben erstellen lassen.

Leider haben Sie nicht angegeben, welche Version von Outlook Sie verwenden. Für Outlook 2000 gehen Sie folgendermassen vor:

Starten Sie Outlook und wählen Sie im Menü "Extras" den Menüpunkt "Konten...", daraufhin öffnet sich das Fenster "Internetkonten", dort wählen Sie die Schaltfläche "Hinzufügen" und dann "E-Mail...". Damit rufen Sie den "Assistent für den Internetzugang" auf. Als erstes geben Sie dort Ihren Namen ein.