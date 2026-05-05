Bootfähige Live-Systeme auf USB-Stick einrichten

Mit dem Windows-Tool BalenaEtcher schreiben Sie ein solches Image auf einen USB-Stick. Die ISO-Datei von Linux Mint finden Sie unter linuxmint.com/download.php. Klicken Sie bei Cinnamon Edition auf Download und scrollen Sie bis zu den Schweizer Download-Servern. Klicken Sie auf einen der Einträge, um die etwas über 3 GB grosse Datei herunterzuladen. Schliessen Sie derweil einen mindestens 4 GB grossen USB-Stick an Ihren Windows-Computer an. Sichern Sie alle Daten auf dem Stick, die Sie noch benötigen, etwa auf der Festplatte Ihres Rechners. Laden Sie zudem Balena­Etcher von der Webseite etcher.balena.io herunter. Installieren und starten Sie das Programm. Klicken Sie auf Flash from file sowie doppelt auf die heruntergeladene ISO-Datei. Prüfen Sie, ob in der Mitte der USB-Stick ausgewählt ist. Wenn nicht, klicken Sie auf Change und ändern den Eintrag. Klicken Sie auf Flash!, um Linux Mint bootfähig auf dem USB-Stick einzurichten.