Linux-Praxis
Bootfähige Live-Systeme auf USB-Stick einrichten
Mit dem Windows-Tool BalenaEtcher schreiben Sie ein solches Image auf einen USB-Stick. Die ISO-Datei von Linux Mint finden Sie unter linuxmint.com/download.php. Klicken Sie bei Cinnamon Edition auf Download und scrollen Sie bis zu den Schweizer Download-Servern. Klicken Sie auf einen der Einträge, um die etwas über 3 GB grosse Datei herunterzuladen. Schliessen Sie derweil einen mindestens 4 GB grossen USB-Stick an Ihren Windows-Computer an. Sichern Sie alle Daten auf dem Stick, die Sie noch benötigen, etwa auf der Festplatte Ihres Rechners. Laden Sie zudem BalenaEtcher von der Webseite etcher.balena.io herunter. Installieren und starten Sie das Programm. Klicken Sie auf Flash from file sowie doppelt auf die heruntergeladene ISO-Datei. Prüfen Sie, ob in der Mitte der USB-Stick ausgewählt ist. Wenn nicht, klicken Sie auf Change und ändern den Eintrag. Klicken Sie auf Flash!, um Linux Mint bootfähig auf dem USB-Stick einzurichten.
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