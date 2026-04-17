So wird Windows sicher

Windows ist nach einer Neuinstallation bezüglich Sicherheit solide vorkonfiguriert. Aber es gibt einige praktische Sicherheitsfunktionen und -Tools, die zwar vorhanden, aber nicht immer installiert oder aktiv sind. Oder kennen Sie Secure Boot und die Windows-Sandbox?

Sicherer booten

Moderne Windows-PCs nutzen – sofern aktiviert – die Funktion Sicherer Startzustand (englisch Secure Boot). Die Funktion prüft die digitale Signatur von Bootloadern (Startprogramme für das System) und Treibern. Sie stellt sicher, dass nur vertrauenswürdige Software ausgeführt wird und keine Schädlinge. Ist Secure Boot bei Ihnen aktiv? So prüfen Sie das schnell: Drücken Sie Windowstaste+R auf Ihrer Tastatur. Danach geben Sie msinfo32 ein und drücken Enter. Suchen Sie im neuen Fenster auf der rechten Seite – etwa an der Position 20 – nach dem Eintrag Sicherer Start­zustand. Dort sollte Ein stehen.

Ist die Funktion bei Ihnen nicht aktiv, können Sie diese einschalten, wenn bei Ihnen in der oben genannten Infoseite, etwa bei Position 15, unter BIOS Modus der Eintrag UEFI steht, Bild 1. Das geht so: Am einfachsten kommen Sie über Windows in das BIOS. Drücken Sie Windowstaste+R und geben Sie den Befehl ms-settings:recovery ein. Klicken Sie bei Erweiterter Start auf Jetzt neu starten. Ihr Rechner startet neu und zeigt einen blauen Bildschirm. Wählen Sie: Problembehandlung/Erweiterte Optionen/UEFI-Firmwareeinstellungen und klicken Sie auf Neu starten.

Ihr PC startet jetzt ins BIOS. Das sieht je nach Hersteller (HP, Dell, ASUS, MSI etc.) etwas anders aus. Suchen Sie nach einem Reiter oder Menüpunkt wie Security (Sicherheit), Boot (Startoptionen) oder Authentication. Gehen Sie zum Eintrag Secure Boot und stellen Sie ihn von Disabled auf Enabled. Zuletzt müssen Sie meist die Taste F10 für Save & Exit drücken und mit Yes oder Ja bestätigen. Prüfen Sie im Anschluss mit dem Eingangstipp, ob nun Sicherer Startzustand auf Ein steht.