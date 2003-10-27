Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
27. Okt 2003
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

CD-ROM-Laufwerk unter DOS installieren

Ich habe auf meinem Pentium 2 Windows 98 und MS-DOS 6.22 als Betriebssysteme. DOS wegen der uralten Spiele. Jedoch schaffe ich es nicht, im DOS mein CD-ROM-Laufwerk zum Laufen zu kriegen. Ich habe die Treiber installiert, und in den System-Dateien Autoexec.bat sowie Config.sys das eingegeben, was mir der Readme-Text des Treibers empfahl. Der Computer versucht den Treiber anschliessend auch zu laden, gibt mir aber kurz vor Schluss des Bootvorganges folgende Meldung: «Mode select code page function completed, illegal option ´f´» (das ist das CD-ROM-Laufwerk), «Usage: MSCDEX [/E/K/S/V] [/D: ...] [/L:] [/M:]».
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Versuchen Sie es einmal mit unserem Universal-CD-ROM-Treiber [1] . Entpacken Sie die Datei in einen Ordner Ihrer Wahl, wir nehmen C:\CDROM und geben in der Datei Config.sys die Zeile "Device=C:\CDROM\d011v200.sys /d:001" (immer ohne Anführungszeichen) ein. In der Datei Autoexec.bat fügen Sie die Zeile "C:\CDROM\mscdex.exe /d:001" an. Mehr brauchts mit diesen Treibern nicht in Config.sys und Autoexec.bat. Klammern Sie allfällige CD-ROM-Einträge Ihres früheren Treibers in Autoexec.bat und Config.sys mit dem Befehl REM aus (setzen Sie REM vor jede nicht benötigte CD-ROM Zeile). Achten Sie auch darauf, dass die Treiberdatei und Mscdex.exe in einem Ordner zu liegen kommen, den DOS auch findet: man kann in der Datei Autoexec.bat mit dem Befehl PATH Pfade angeben, die DOS beim Start automatisch nach ausführbaren Dateien absucht (z.B. PATH=C:\CDROM). Sollten Sie mit dieser Anleitung nicht zurecht kommen, laden Sie sich auf der PCtipp-Treiber-Seite (wo Sie die Universal-Treiber heruntergeladen haben) einmal die Acer Generic-CD-ROM-Treiber herunter und installieren Sie mit dem Befehl "setup", bzw. "setup.exe".

Kommentare

Datenverwaltung Betriebssysteme Firmen Kummerkasten Software Spiele Windows Software & Tools Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare