CD-ROM-Laufwerk unter DOS installieren

Versuchen Sie es einmal mit unserem Universal-CD-ROM-Treiber [1] . Entpacken Sie die Datei in einen Ordner Ihrer Wahl, wir nehmen C:\CDROM und geben in der Datei Config.sys die Zeile "Device=C:\CDROM\d011v200.sys /d:001" (immer ohne Anführungszeichen) ein. In der Datei Autoexec.bat fügen Sie die Zeile "C:\CDROM\mscdex.exe /d:001" an. Mehr brauchts mit diesen Treibern nicht in Config.sys und Autoexec.bat. Klammern Sie allfällige CD-ROM-Einträge Ihres früheren Treibers in Autoexec.bat und Config.sys mit dem Befehl REM aus (setzen Sie REM vor jede nicht benötigte CD-ROM Zeile). Achten Sie auch darauf, dass die Treiberdatei und Mscdex.exe in einem Ordner zu liegen kommen, den DOS auch findet: man kann in der Datei Autoexec.bat mit dem Befehl PATH Pfade angeben, die DOS beim Start automatisch nach ausführbaren Dateien absucht (z.B. PATH=C:\CDROM). Sollten Sie mit dieser Anleitung nicht zurecht kommen, laden Sie sich auf der PCtipp-Treiber-Seite (wo Sie die Universal-Treiber heruntergeladen haben) einmal die Acer Generic-CD-ROM-Treiber herunter und installieren Sie mit dem Befehl "setup", bzw. "setup.exe".