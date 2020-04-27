6 Regeln im Umgang mit Druckern

Wird ein Gerät nicht benutzt, wird es in der Regel ausgeschaltet. Damit spart man Strom und schont damit die Umwelt. So eine Faustregel – gegen die im Prinzip nichts zu sagen ist. Bei Druckern ist „Ausschalten“ aber nicht immer gleich „Ausschalten“. Laserdrucker haben in der Regel einen „richtigen“ Power-off-Button. Also einen, der den Drucker dann auch tatsächlich vom Stromnetz trennt. Dies ist auch sinnvoll, den Laserdrucker haben im Leerlauf einen hohen Stromverbrauch.

Bei Tintenstrahlern ist es allerdings meist so, dass der Aus-Knopf sie in einen Standby-Mode versetzt. Dieser Standby-Mode ist per se auch ein Stromspar-Modus. Daher ist es nicht nur unnötig, einen Tintenstrahldrucker komplett vom Stromnetz zu trennen, es kann sich sogar nachteilig auswirken: Viele Tintenstrahler starten nach einem kompletten Shutdown eine Reinigungsroutine für den Druckkopf. Dadurch wird Tinte verbraucht, was im Endeffekt mehr kostet als der Stromverbrauch im Standby-Modus.

Entwurfs-Modus für Entwurfs-Drucke