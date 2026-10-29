Weg von Passwort - Alles über Passkeys

Über Jahrzehnte war das Passwort der Standardschutz für digitale Konten. Es sollte leicht genug sein, damit Menschen es sich merken können, und gleichzeitig stark genug, um Angriffe abzuwehren. In der Praxis ist das schon immer gescheitert: Passwörter werden zu oft wiederverwendet, zu schwach gewählt, per Phishing abgegriffen oder durch Datenlecks kompromittiert. Deshalb kamen mit der Zeit zusätzliche Schutzmechanismen hinzu – vor allem die 2-Faktor-Authentifizierung (kurz 2FA) und allgemein die Mehr-Faktor-Authentifizierung (kurz MFA). Sie machen zwar Passwörter sicherer, schaffen sie aber nicht ab.

Passkeys gelten heute als der nächste grosse Schritt, denn damit benötigt es keine Passwörter mehr. Die Keys sollen viele Schwächen klassischer Passwörter beseitigen und gleichzeitig die Anmeldung einfacher machen. Statt ein schwieriges Kennwort einzugeben, das ein Mensch sich merken muss, nutzt ein Passkey Kryptografie. Das Ziel ist klar: weniger Angriffsfläche, mehr Komfort und ein Log-in, das im Alltag sicherer ist als ein Passwort.

2FA vs. Passkeys

2FA – also die Bestätigung eines Log-ins nach der Passworteingabe mit einem zweiten Faktor, etwa einem Code per SMS, per E-Mail oder einer Ja/Nein-Abfrage am Smartphone ist schon sehr sicher. Aber: das Passwort ist immer noch ein Teil des Log-ins.

Genau hier setzen Passkeys an. Sie entfernen das Passwort als zentrale Schwachstelle und ersetzen es durch ein kryptografisches Verfahren. Die Nutzerinnen und Nutzer bestätigen die Anmeldung lokal über einen Fingerabdruck, via Gesichtserkennung oder über eine Geräte-PIN, aber der eigentlich generierte Schlüssel wird nicht eingegeben und nicht übertragen. Dadurch sind Passkeys deutlich besser gegen Phishing und Datenlecks geschützt.

So funktionieren Passkeys

Ein Passkey ist im Expertenjargon eine Anmeldemethode auf Basis asymmetrischer Kryptografie, Bild 1. Vereinfacht gesagt, gibt es dabei ein Schlüsselpaar: einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Der private Schlüssel bleibt sicher auf Ihrem Gerät oder in einem geschützten, synchronisierten Speicher – selbstverständlich hoch verschlüsselt. Der öffentliche Schlüssel wird beim Onlinedienst hinterlegt. Bei einem Log-in wird somit nicht mehr ein Passwort abgefragt, sondern eine kryptografische Prüfung bzw. ein Vergleich dieser Schlüssel durchgeführt.

Der grosse Vorteil ist, dass der private Schlüssel das Gerät nicht verlässt. Ein Beispiel: Ein Angreifer baut eine gefälschte Log-in-Seite, auf die ein Anwender vielleicht sogar hereinfällt. Ein zuvor genierter Passkey funktioniert allerdings nur mit der echten Internetadresse (Domain), da ja das kryptografische Schlüsselpaar verglichen wird. Das macht Passkeys besonders phishing-resistent. Denn auf diese Weise gibt es kein Passwort, das in falsche Hände geraten oder in mehreren Diensten wiederverwendet werden könnte.

Wichtig: Passkeys sind nicht immer automatisch der vollständige Ersatz für alle bisherigen Log-in-Methoden. Viele Dienste unterstützen sie zunächst zusätzlich zum Passwort oder neben anderen Wiederherstellungsoptionen. Der Übergang läuft also oft schrittweise und nicht einfach durch ein sofortiges Abschalten aller alten Verfahren.