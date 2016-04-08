8. Apr 2016
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Chrome: Autovervollständigung abschalten
So schalten Sie bei Chrome die Autovervollständigung ab.
Sie kann ganz nützlich sein, zuweilen aber auch nerven: die Autovervollständigung. Bei der Eingabe von URLs oder beim Ausfüllen von Formularen kann sie eine regelrechte Plage sein. So können Sie diese Funktion abstellen.
- Gehen Sie ins Einstellungsmenü (drei waagrechte Linien am oberen, rechten Rand).
- Klicken Sie auf den Einstellungen.
- Unter dem Kapitel Einstellungen klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen anzeigen (für Formulareingaben, weiter zu Schritt 5).
- Entfernen Sie im Kapitel Datenschutz das Häkchen beim Punkt Dienst zur Vervollständigung von Suchanfragen und URLs verwenden, die in die Adressleiste oder die Suchleiste des App Launchers eingegeben werden.
- Entfernen Sie im Kapitel Datenschutz das Häkchen bei AutoFill aktivieren um Webformulare mit nur einem Klick ausfüllen zu können.
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