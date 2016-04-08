Chrome: Autovervollständigung abschalten

Sie kann ganz nützlich sein, zuweilen aber auch nerven: die Autovervollständigung. Bei der Eingabe von URLs oder beim Ausfüllen von Formularen kann sie eine regelrechte Plage sein. So können Sie diese Funktion abstellen.

Gehen Sie ins Einstellungsmenü (drei waagrechte Linien am oberen, rechten Rand). Klicken Sie auf den Einstellungen. Unter dem Kapitel Einstellungen klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen anzeigen (für Formulareingaben, weiter zu Schritt 5). Entfernen Sie im Kapitel Datenschutz das Häkchen beim Punkt Dienst zur Vervollständigung von Suchanfragen und URLs verwenden, die in die Adressleiste oder die Suchleiste des App Launchers eingegeben werden. Entfernen Sie im Kapitel Datenschutz das Häkchen bei AutoFill aktivieren um Webformulare mit nur einem Klick ausfüllen zu können.