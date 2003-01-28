28. Jan 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
CMOS Daten werden nicht gespeichert
Mein PC bleibt beim Aufstarten mit folgender Meldung stehen: «Warning! CPU has been changed. Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to safe before quit!». Anschliessend muss ich F1 drücken, damit er weiter startet. Was kann ich ändern, damit der Rechner normal startet?
Vermutlich ist Ihre CMOS-Batterie leer. Somit verliert der Computer die Daten jedes Malm, wenn er abgestellt wird. Erneuern Sie die Batterie des CMOS. Diese finden Sie auf dem Mainboard. Beim nächsten Start müssen Sie den Computer nochmals konfigurieren. Bei den weiteren Systemstarts sind die Informationen dann vorhanden. Der Computer sollte ohne Fehlermeldung starten.
(Beispiel Asus Mainboard)
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