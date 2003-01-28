CMOS Daten werden nicht gespeichert

Vermutlich ist Ihre CMOS-Batterie leer. Somit verliert der Computer die Daten jedes Malm, wenn er abgestellt wird. Erneuern Sie die Batterie des CMOS. Diese finden Sie auf dem Mainboard. Beim nächsten Start müssen Sie den Computer nochmals konfigurieren. Bei den weiteren Systemstarts sind die Informationen dann vorhanden. Der Computer sollte ohne Fehlermeldung starten.