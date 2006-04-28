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PCtipp Redaktion
28. Apr 2006
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Corel: Update-Funktion deaktivieren

Beim Öffnen der Corelprogramme erscheint immer eine Update-Meldung. Diese Meldung möchte ich nicht mehr angezeigt haben, auch möchte ich die Updates nicht herunterladen. Wie muss ich vorgehen?
© Quelle: PCtipp.ch

Wie die meisten Programme heutzutage hat auch Corel eine eingebaute Update-Funktion, die es Ihnen als Anwender ermöglichen soll, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Standardmässig ist diese Funktion so eingestellt, dass Sie beim Start an Updates erinnert werden. Aber selbstverständlich können Sie die Funktion auch anders konfigurieren - z.B. so, dass die Erinnerung nur jeden Monat einmal erscheint - oder die Erinnerungen ganz abstellen. Diese Einstellung legen Sie im Startmenü fest.

© Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie auf "Start/Alle Programme" und rufen Sie den Corel-Eintrag auf. Unter "Corel Update" finden Sie die Möglichkeit zur Konfiguration. Hier nun legen Sie die Abstände, in denen Corel nach Updates suchen soll, fest, bzw. Sie aktivieren die Option "Nie". Bestätigen Sie die Änderung mit "OK", und von nun an wird beim Start von Corel keine Meldung mehr erscheinen, die Sie auf Updates hinweist.

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