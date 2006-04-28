Corel: Update-Funktion deaktivieren

Wie die meisten Programme heutzutage hat auch Corel eine eingebaute Update-Funktion, die es Ihnen als Anwender ermöglichen soll, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Standardmässig ist diese Funktion so eingestellt, dass Sie beim Start an Updates erinnert werden. Aber selbstverständlich können Sie die Funktion auch anders konfigurieren - z.B. so, dass die Erinnerung nur jeden Monat einmal erscheint - oder die Erinnerungen ganz abstellen. Diese Einstellung legen Sie im Startmenü fest.