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Gaby Salvisberg
26. Feb 2011
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

CPU-Temperatur und Lüfterdrehzahl anzeigen

Problem: Wie kann ich die Temperatur der CPU sowie die Drehzahlen des Lüfters sichtbar machen?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Es gibt Programme, die diese Daten auslesen und anzeigen, wie beispielsweise der einst der «MotherBoard Monitor». Diese Anwendung wird leider seit September 2006 nicht mehr weiterentwickelt.

Als Alternative bietet sich SpeedFan an. Damit lassen sich etwa die Lüfterdrehzahlen nicht nur anzeigen, sondern auch einstellen. Dieses wird nach wie vor von seinem Entwickler gepflegt. Es ist ebenfalls Freeware und läuft unter allen Windows-Versionen von Windows 95 bis Windows 7, sowohl 32bit als auch 64bit.

Aufgepasst: Seien Sie mit diesem Tool vorsichtig. Zu niedrige Lüfterdrehzahlen können die Komponenten überhitzen und beschädigen.

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