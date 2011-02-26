CPU-Temperatur und Lüfterdrehzahl anzeigen

Lösung: Es gibt Programme, die diese Daten auslesen und anzeigen, wie beispielsweise der einst der «MotherBoard Monitor». Diese Anwendung wird leider seit September 2006 nicht mehr weiterentwickelt.

Als Alternative bietet sich SpeedFan an. Damit lassen sich etwa die Lüfterdrehzahlen nicht nur anzeigen, sondern auch einstellen. Dieses wird nach wie vor von seinem Entwickler gepflegt. Es ist ebenfalls Freeware und läuft unter allen Windows-Versionen von Windows 95 bis Windows 7, sowohl 32bit als auch 64bit.

Aufgepasst: Seien Sie mit diesem Tool vorsichtig. Zu niedrige Lüfterdrehzahlen können die Komponenten überhitzen und beschädigen.