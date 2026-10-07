Darum sind 30 fps die ideale Bildrate für iPhone-Videos

Die Pro-Modelle seit dem iPhone 16 filmen sogar mit bis 120 fps in 4K: Diese Bildrate erlaubt spannende Einsichten, etwa bei Bewegungsstudien und anderen schnellen Abläufen. Doch für Ferienfilme ist sie jenseits von Gut und Böse.

Eine möglichst hohe Bildrate klingt verlockend, denn schliesslich will man die beste Qualität aus dem Gerät kitzeln. Doch viele von uns sind durch Videogames einseitig kondi­tioniert: Je höher deren Bildrate, umso schöner fliegt einem die Welt um die Ohren. Bei Videos sind hingegen 60 fps die schlechtere Wahl – und das hat gleich mehrere Gründe.

Nein, nichts ruckelt

Videos mit 60 fps können unnatürlich scharf wirken, sodass sie an eine Überwachungs­kamera erinnern. Ausserdem beklagt sich kaum jemand über «ruckelnde Kinofilme». Dabei werden auch die neusten und teuersten Blockbuster mit 24 fps gedreht, obwohl die Technik längst viel weiter wäre. Doch das ist ein anderes, komplexes Thema. Bei iPhone-Videos wirken 30 fps ein wenig glatter als

24 fps, ohne dass der Effekt ins Negative dreht. Kurzum, 30 fps bilden den «Sweet Spot», also den perfekten Kompromiss.

Tipp: Die Bildraten werden in den Einstellungen im Bereich Kamera definiert: für die allgemeine Bildrate, für Slo-Mo (Zeitlupen) und für den Kino-Modus, Bild 1.