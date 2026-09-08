Der eigene Mini-PC dank Raspberry Pi

Tipps zu Raspberry Pi OS

Der Einstieg in Raspberry Pi OS ist nicht schwer. So können Sie etwa den Desktop leicht an Ihre Wünsche anpassen. Die Menüs sind im Pi OS in Englisch, aber leicht verständlich.

Klicken Sie oben links auf die Himbeere, um das Startmenü zu öffnen. Rufen Sie Preferences und anschliessend Control Centre auf, um das System zu konfigurieren.

Unter dem Eintrag Desktop können Sie jetzt beispielsweise bei der Option Picture ein anderes Hintergrundbild auswählen. Der Schalter beim Menü Show Home Folder blendet auf dem Desktop ein Symbol für Ihr Home-­Verzeichnis ein. Dort finden Sie Ihre persönlichen Dateien wie Dokumente und Bilder. Die Option Show Wastebasket sorgt dafür, dass der Papierkorb auf dem Desktop zu sehen ist, und Show Mounted Disks zeigt alle zusätzlich zur microSD-Karte etwa per USB-C angeschlossenen Laufwerke.

Beim Eintrag Interfaces legen Sie über den Schalter hinter dem Punkt SSH nachträglich noch fest, ob Sie darüber Fernzugriffe erlauben wollen oder nicht.

Im Bereich Main Menu können Sie bestimmen, welche Kategorien und Programme das Startmenü zeigen soll. Wenn Sie die Taskleiste lieber unten haben, rufen Sie die Option Taskbar auf und wählen bei Position den Punkt Bottom aus, Bild 12.

Zusätzliche Anwendungen installieren Sie über den Menüpunkt Recommended Software, den Sie ebenfalls unter Preferences sehen. Hier finden Sie zum Beispiel auch die Office-Suite LibreOffice oder das Mail-Programm Claws Mail. Sobald neue Updates für das Betriebssystem bereitstehen, erscheint in der Task­leiste ein nach unten zeigender Pfeil. Klicken Sie auf ihn, um die Patches einzuspielen.

Noch ein kleiner Trick zum Abschluss: Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das WLAN-Symbol, um die aktuell verwendete IP-Adresse anzuzeigen. Diese brauchen Sie zum Beispiel, um per SSH-Funktion auf den kleinen Rechner zuzugreifen.