Digital Detox mit der Apple Watch

Siri: Nicht zu unterschätzen

Siri ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Doch meistens schafft sie es, rudimentäre Aufgaben zu übernehmen. Zu meinen persönlichen Favoriten gehören die Erinnerungen: entweder mit einer genauen Zeitangabe («Erinnere mich am Freitag um 13:30 Uhr …») oder bei der Ankunft («Erinnere mich zu Hause …»). Dabei umfasst die Integration alle wichtigen Apple-Apps: «Setze Gurken auf die Liste ‹Einkauf›». Oder: «Öffne die Garage», wenn der Torantrieb in Apple Home integriert worden ist.

Für die maximale Ruhe

Die hier erwähnten Apps zeigen nur einen winzigen, aber wichtigen Ausschnitt aus der Flut der Möglichkeiten. Doch beim Digital Detox geht es nicht zuletzt darum, die Belästigung durch Nachrichten, Mitteilungen oder bestimmten Personen so gut wie möglich zu unterbinden. Letztendlich sollen sich bestimmte Apps überhaupt nicht mehr melden oder den Kontakt auf ein absolutes Minimum reduzieren. Dazu stehen zwei sehr effektive Werkzeuge zur Seite.

Fokusse

Mit granular abgestimmten Fokussen werden Zeiten, Orte und Personen blockiert – oder eben durchgewunken, Bild 6. Dazu wird in den Einstellungen des iPhones der Bereich Fokus aufgerufen und mit einem Tippen auf das Pluszeichen ein neuer Fokus angelegt. Wählen Sie einen der hier angebotenen Fokusse, um ihn an die eigenen Bedürfnisse anzupassen oder tippen sie auf Eigener, um ihn von Grund auf neu zu erstellen. Das hilft auch dabei, ein Gefühl für die Sache zu entwickeln.

Dabei sind die Optionen weitgehend selbsterklärend. Wenn Sie sich zum Beispiel um 18 Uhr aus dem Alltag zurückziehen möchten, beschränken Sie die Apps, die sich ab diesem Zeitpunkt melden dürfen. Dasselbe gilt für Personen. Die Anpassungen gehen so weit, dass die Apple Watch um diese Zeit auch das Zifferblatt ändert – etwa von einer sehr informativen Ansicht zu einer reduzierten Ansicht, die nur noch die Uhrzeit anzeigt.

Die Fokusfilter helfen effizient dabei, Privates und Geschäftliches zu trennen, indem zum Beispiel bei einem fähigen E-Mail-Client nur noch die private Post durchgelassen wird. Doch in vielen Fällen wäre es vielleicht ratsam, den Client komplett aus der Liste der erlaubten Apps zu streichen, denn nur wenige E-Mails dulden keinen Aufschub. Und so weiter. Ein Fokus ist der beste Weg, damit Ruhe einkehrt, ohne dass die wichtigsten Personen und Dienste im Leben ausgeschlossen werden oder dass wichtige Hinweise durch das engmaschige Raster fallen.

Benachrichtigungen

Ab Werk ist die Apple Watch so eingestellt, dass Benachrichtigungen gespiegelt werden. Das heisst: Sind sie auf dem iPhone erlaubt, gilt das auch für die Apple Watch. Der erste Schritt besteht also darin, solche Hinweise zu unterbinden. Das geschieht am iPhone in der App Watch im Bereich Mitteilungen: Hier lässt sich für jede einzelne App festlegen, ob sie sich melden darf – und auf welche Weise. Ab Werk stehen die Einstellungen vermutlich auf Mein iPhone spiegeln, doch das ist schnell geändert.

Der Befreiungsschlag

Zu Beginn mag es ungewohnt sein, sich nur mit der Apple Watch bewaffnet durch den Alltag zu begeben. Allerdings dauert es maximal drei Tage, bis sich der Reiz dieses Konzepts offenbart. Wenn ausserdem die Dienste und Fokusse geschickt ausgewählt werden, fühlt es sich vielleicht sogar an wie eine überfällige Befreiung von zu vielen Zwängen.