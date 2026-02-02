Windows-Explorer 1×1

Der Datei-Explorer ist eine der wichtigsten Komponenten in Windows. Er ermöglicht nicht nur die Navigation im Dateisystem und die Verwaltung von Dateien und Ordnern, sondern ist auch die zentrale Schnittstelle zu Programmen. Wenn Sie etwa doppelt auf eine Datei klicken, startet automatisch die verknüpfte Anwendung. Ferner können Programme eigene Befehle zum Kontextmenü hinzufügen, das sich beim Rechtsklick auf eine Datei öffnet.

Doch der Explorer ist mehr als nur der Dateimanager von Windows. Er ist zusätzlich die grafische Grundlage des Desktops. Er stellt die Symbole, die Task­leiste, das Startmenü sowie den Benachrichtigungsbereich rechts unten dar. Ohne ihn verschwinden diese Elemente und der Desktop wäre funktionslos. Gleichzeitig bietet der Explorer wichtige Funktionen wie eine Vorschau auf Dateiinhalte, Möglichkeiten zum Sortieren, Suchen sowie für Schnellzugriffe, die Nutzern den täglichen Umgang mit Dateien erleichtern.

In diesem Artikel zeigt der PCtipp, wie Sie den Windows-Explorer effizient nutzen. Die Tipps und Tricks reichen von grundlegenden Funktionen, die jeder kennen sollte, bis zu Kniffen für Power-User. Nach der Lektüre beherrschen Sie die wichtigsten Techniken, um Ihre Dateien übersichtlicher zu organisieren und Zeit bei der Arbeit am PC zu sparen.

Explorer schneller starten

Microsoft hat mehrere Möglichkeiten integriert, um den Windows-Explorer zu starten. So finden Sie ihn als Explorer im Startmenü von Windows, Bild 1.