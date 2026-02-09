Alte Rechner, neue Ideen

Für alltägliche Arbeiten bieten sich Software-Pakete an wie LibreOffice, ein E-Mail-Client wie Thunderbird und ein Browser wie Firefox oder Chrome. Sicher ist Linux anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, lässt im Hinblick auf Programmvielfalt und Funktionen aber wenig vermissen. Zu Linux Mint finden Sie im PCtipp 5/2025 ab S. 36 einen aktuellen und ausführlichen Artikel, der die Grundlagen beschreibt und Tipps für einen gelungenen Start mit Linux gibt. Den Artikel finden Abonnenten auch digital unter pctipp.ch/epaper.

Wollen Sie Ihren alten Rechner hauptsächlich als Surfstation nutzen, können Sie alternativ auch eine Art Chromebook aus ihm machen. Bei Chrome OS und Chrome OS Flex handelt es sich ebenfalls um Linux-Betriebssysteme, die sehr einfach aufgebaut und auf Webanwendungen spezialisiert sind. Wenn Sie Chrome OS nutzen, sollte Ihnen jedoch klar sein, dass sich Ihre Daten in der Google-Cloud wiederfinden. Der Vorteil: Es genügt eine sehr kleine Festplatte. Sie können ChromeOS Flex über einen USB-Stick oder Ihr Netzwerk schnell und einfach bereitstellen. Im Handumdrehen haben Sie ein cloudbasiertes Gerät. Mehr Infos gibts via chromeos.google/intl/de_de/products/chromeos-flex.

Machen Sie Ihren Rechner zu einer sicheren Dateninsel: Alte Rechner eignen sich gut als Offlinesysteme für sensible Daten. Ein alter Rechner kann als Datenspeicher für ein sogenanntes Air-Gap-Backup dienen. Das ist eine Sicherungskopie von Daten, die physisch oder logisch von allen Produktionsnetzwerken getrennt ist, um sie vor Cyberangriffen zu schützen. Dazu füllen Sie die Festplatte mit den Daten und kappen anschliessend die Netzwerkverbindung. Durch die physische Trennung sind die Daten vor Ransomware, Viren und anderen Cyberangriffen sicher, da keine Verbindung zum Internet besteht. Die Air-Gap-Methode sorgt dafür, dass die Sicherungskopien unverändert bleiben und im Notfall eine saubere Quelle für die Wiederherstellung der Daten bereitsteht.

WLAN-Hotspot

Ein alter Rechner kann die Funktion eines WLAN-Hotspots übernehmen für Orte mit schlechtem Empfang. So können Sie Bereiche wie Zimmerecken in Ihrer Wohnung mit WLAN versorgen, an denen der Empfang schlecht oder gar nicht vorhanden ist. Windows bringt entsprechende Programme mit, um auf einem PC ganz einfach einen WLAN-Hotspot einzurichten.

Verbinden Sie den Rechner zunächst mit dem Internet. Nun gehen Sie zu den Windows-Einstellungen, indem Sie die Tastenkombi Windowstaste+I drücken. Jetzt wählen Sie im Einstellungsmenü Netzwerk & Internet aus und klicken dort auf Mobiler Hotspot. Wählen Sie unter Meine Internetverbindung freigeben von die aktive Internetverbindung aus, die Sie freigeben möchten, etwa Ethernet. Greifen Sie unter Freigeben über zur Option WLAN, damit sich andere Geräte drahtlos verbinden können. Unter dem Punkt Bearbeiten weisen Sie optional Ihrem WLAN-Hotspot einen Netzwerknamen (SSID) und ein Passwort zu und speichern die Änderungen. Abschliessend schalten Sie den mobilen Hotspot über den Schalter ein. Über den eingeblendeten QR-Code ist eine schnelle Verbindung möglich, Bild 2.