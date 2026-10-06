Fragen und Antworten zum Swisstopo-PCtipp-Webinar

1. Wie komme ich zu den Karten?

In der App tippen Sie auf das Ebenen-Symbol mit den drei übereinanderliegenden Kartenebenen. Sie finden es unten rechts im Kartenbereich. Im Auswahlmenü können Sie verschiedene Themen auswählen. Unter dem Thema «Karten» stehen verschiedene Hintergrundkarten zur Verfügung, beispielsweise die Landeskarte, Base Map, Luftbild oder Luftbildkarte. Wenn Sie eines der sieben weiteren Themen auswählen, beispielsweise «Wandern» oder «Velo», können Sie zusätzliche Layer einblenden, etwa Wanderwege oder Velorouten. Für die Offline-Nutzung gehen Sie im Hauptmenü auf «Offline-Karten» und wählen dort das gewünschte Gebiet aus, das Sie herunterladen möchten.

Zwischen iPhone und Android gibt es bei diesen Funktionen praktisch keinen Unterschied.

2. Gibt es irgendwo eine Legende oder Zeichenerklärung?

Ja. Bei der Auswahl der Hintergrundkarte finden Sie bei der ausgewählten Karte einen i-Button. Mit einem Klick darauf werden zusätzliche Informationen und die entsprechende Legende angezeigt. Auch bei den zusätzlichen Daten- und Kartenebenen finden Sie rechts einen i-Button. Darüber können Sie die Beschreibung und Legende des jeweiligen Layers aufrufen. Dies funktioniert auf iPhone und Android gleich. Zusätzlich finden Sie auf der Website von swisstopo unter «Karten» eine Übersicht der verschiedenen Kartenprodukte. Bei den jeweiligen Karten steht unter «Karten lesen» eine Zeichenerklärung als PDF zur Verfügung (ca. 1,5 MB). Darin werden die wichtigsten Kartensymbole erklärt, beispielsweise für Wanderwege, Höhenkurven, Fels oder Wald.

3. Was ist die Besonderheit der Base Map-Karte?

Die Base Map wurde insbesondere für die mobile Nutzung und die Interaktion mit zusätzlichen Inhalten wie Points of Interest (POI) entwickelt. Sie ist sowohl grafisch als auch inhaltlich entsprechend optimiert. Die Base Map ist eine Vektorkarte und benötigt deutlich weniger Speicherplatz als die rasterbasierte Landeskarte. Dadurch lädt sie schneller und eignet sich besonders gut für die Offline-Nutzung. Ein weiterer Vorteil ist die Interaktivität: Kartenelemente können direkt angetippt werden, um zusätzliche Informationen zum jeweiligen Objekt abzurufen. So können Sie beispielsweise auf eine Berghütte, eine Haltestelle oder einen Gipfel tippen und die entsprechenden Informationen anzeigen lassen.

Die klassische Landeskarte ist dagegen stärker auf die kartografische Lesbarkeit und eine möglichst optimale Vermittlung der Karteninhalte ausgerichtet. Da sie manuell kartografisch nachgeführt wird, können einzelne Karteninhalte weniger aktuell sein als in der Base Map.

4. Wieso ist ein neues Gebäude auf der Base Map nicht auf der Landeskarte?

Die verschiedenen Kartenprodukte basieren auf unterschiedlichen Daten und haben unterschiedliche Aktualisierungsprozesse. Die Base Map wird quartalsweise vollautomatisch auf Basis der verfügbaren Grundlagendaten aktualisiert. Informationen zu Points of Interest können teilweise sogar in Echtzeit dargestellt werden. Die klassischen Landeskarten von 1:25'000 bis 1:1 Mio. benötigen dagegen eine manuelle kartografische Nachbearbeitung. Deshalb können sie bei einzelnen Inhalten weniger aktuell sein. Die Landeskarten werden mindestens alle sechs Jahre umfassend nachgeführt. Wichtige Veränderungen werden darüber hinaus auch zwischen den Gesamtnachführungen zeitnah in die digitalen Landeskarten übernommen. Dazu gehören beispielsweise Gemeindefusionen oder für eine breite Öffentlichkeit wichtige bauliche Veränderungen wie die Eröffnung von Bahnen, Autobahnteilstücken, Brücken oder Stadien. Einzelne Gebäude werden hingegen in der Regel erst im Rahmen der Gesamtnachführung berücksichtigt.

5. An den Landesgrenzen wird bei 1:10'000 das angrenzende Land weiss ausgeblendet. Lässt sich das ausschalten?

Die Landeskarte 1:10'000 ist auf das Staatsgebiet der Schweiz und Liechtensteins begrenzt, da sie vollautomatisch aus dem Topografischen Landschaftsmodell (TLM) von swisstopo abgeleitet wird. Bei den anderen Massstäben erfolgt hingegen eine manuelle kartografische Bearbeitung. Dadurch können die Inhalte optimal generalisiert und lesbar dargestellt werden. Dabei werden auch Kartendaten aus dem angrenzenden Ausland ergänzt, sodass in diesen Massstäben teilweise Gebiete ausserhalb der Schweiz dargestellt werden. Ein Ausblenden der weissen Flächen ist derzeit nicht möglich. Als Alternative können Sie auf die Base Map wechseln. Dort wird das Ausland mit OpenStreetMap-Daten dargestellt. Alternativ können Sie die Landeskarte im Massstab 1:25'000 bis 1:100'000 verwenden.

6. Kann ich die Karte auf dem Handy auch im Querformat ansehen?

Ja, das ist möglich. Wenn die automatische Bildschirmdrehung auf dem Smartphone aktiviert ist, richtet sich die App inklusive Karte automatisch im Hoch- oder Querformat aus. Drehen Sie das Smartphone einfach ins Querformat – die App passt sich automatisch an. Das ist beispielsweise besonders praktisch für das Höhenprofil und den Panorama-Modus. Auf dem iPhone funktioniert dies grundsätzlich automatisch. Bei manchen Android-Geräten muss in den Systemeinstellungen die Option «Automatisch drehen» aktiviert sein. Falls die Drehung nicht funktioniert, können Sie die Benachrichtigungsleiste herunterziehen und dort «Bildschirm drehen» aktivieren.

7. Gibt es eine Übersicht, wann welches Gebiet mit neuem Kartenmaterial verfügbar ist, zum Beispiel Luftbilder von Luzern?

Für die verschiedenen Kartenprodukte gelten unterschiedliche Aktualisierungszyklen. Bei der Landeskarte 1:10'000 findet beispielsweise einmal jährlich, etwa im Mai, eine Aktualisierung statt. In der swisstopo-App ist der aktuelle Nachführstand einzelner Kartenblätter oder Luftbilder nicht ersichtlich. Diese Informationen finden Sie im Kartenviewer des Bundes map.geo.admin.ch. Über die Ebenen «Einteilung SwissImage» bzw. «Einteilung Landeskarte» können Sie den Nachführstand der jeweiligen Gebiete einsehen. Siehe Kartenviewer