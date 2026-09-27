Fit mit Google dank Google Health

Frischer Anstrich

Für Nutzerinnen und Nutzer der bisherigen Fitbit-App bedeutet das vor allem eine Umgewöhnung. Die bekannten Fitbit-Funktionen bleiben grösstenteils erhalten, auch wenn die Bedienung von Google Health etwas anders daherkommt. Auch die Anmeldung läuft inzwischen über ein Google-Konto. Falls Sie noch ein altes Fitbit-Konto verwenden, werden Sie beim Start der Google-Health-App aufgefordert, dieses in ein Google-Konto zu überführen.

Sind Sie das erste Mal in der Google-Health-App eingeloggt, werden Sie feststellen, dass die Oberfläche sich merklich von der Fitbit-App unterscheidet. Im Zentrum stehen vier Bereiche: Aktivität, Fitness, Schlaf und allgemeine Gesundheitsdaten.

Im Grunde bleibt aber auch vieles gleich wie in der bisherigen App. Sie sehen etwa auf einen Blick, wie viele Schritte Sie zurückgelegt haben, wie lange Sie geschlafen haben oder wie aktiv Sie während des Tages waren. Die Oberfläche von Google Health wirkt zudem wesentlich moderner als in der Fitbit-App.

Besser dank KI?

Eine der grössten Neuerungen ist der sogenannte Google Health Coach. Dahinter steckt ein Assistent auf Basis von Googles KI-Technologie Gemini. Der Coach analysiert Ihre Gesundheits- und Fitnessdaten und erstellt daraus persönliche Empfehlungen. Er kann etwa Hinweise zu Ihren Schlafgewohnheiten geben, Trainingsvorschläge machen oder Fragen zu Ihrer Aktivität beantworten. Diese können Sie direkt in der App stellen.

Ein Beispiel: Sie möchten wieder fitter werden und jeden Morgen zehn Minuten lang leichte Übungen machen. Sie können nun den Health Coach bitten, Ihnen ein Programm zusammenzustellen. Dabei berücksichtigt die KI auch Umstände wie Ihren Zeitplan oder Ihren gesundheitlichen Zustand. Sagen Sie der KI zum Beispiel, dass Sie Knieprobleme haben, vermeidet sie Übungen, welche die Knie belasten. Sie können auch Fragen zur Gesundheit stellen, etwa zur Herzfrequenz, Bild 3.

Google möchte damit eine Art digitalen Gesundheitsberater schaffen. Allerdings sind viele dieser Funktionen nur mit einem kostenpflichtigen Abo verfügbar. Dieses startet bei Fr. 9.90 pro Monat. Wer bereits ein «Google AI Pro»-Abo hat, erhält den Zugang zu den Premium-Funktionen gratis.