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Klaus Zellweger
16. Sep 2026
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Geräuschkulisse mit der Apple Watch messen

Die Apple Watch warnt in lauten Umgebungen, dass bei längerer Beschallung das Gehör geschädigt werden kann.

Der Geräuschpegel ist auch bei der Evaluation von neuen technischen Geräten von Interesse

© PCtipp

Die Apple Watch warnt in lauten Umgebungen, dass bei längerer Beschallung das Gehör geschädigt werden kann. Doch eine Dezibel-Messung kann auch vor der Anschaffung ­eines 3D-Druckers interessant sein, um den ­Geräuschpegel mit dem alten Gerät zu vergleichen. Und wie wirken sich die neuen Reifen auf die Akustik im Innenraum des Autos aus? Solche Antworten liefert die App Geräusche, die zum Lieferumfang gehören – und das mit einer verblüffenden Reaktionsfreude.

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