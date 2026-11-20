Wie die meisten modernen Smartphones kann auch das iPhone als Hotspot dienen, heisst: Es bietet sich unterwegs als Zugangspunkt für Wi-Fi-Verbindungen an, während es über den Mobilfunk mit dem Internet verbunden ist. Damit wird es in vielen Fällen zu einer idealen Lösung, um unterwegs eine Spielkonsole, ein Tablet oder ein beliebiges Gerät ins Internet zu bringen – und in den Ferien kann ein einzelnes Datenkontingent sogar die ganze Familie bespassen. Allerdings herrschen oft Missverständnisse darüber, wie der Hotspot eingesetzt wird – oder ob es ihn überhaupt braucht.

Kein Hotspot notwendig

Ein populäres Missverständnis besteht darin, dass der Hotspot aktiviert sein muss, um die eigenen Geräte ins Internet zu bringen. Doch jedes Apple-Gerät, das unter demselben Apple-Account segelt, kann sich jederzeit mit dem iPhone verbinden. Auf einem MacBook reicht es also, im Wi-Fi-Menü das iPhone anzuwählen, Bild 1. Selbiges gilt für das iPad. Diese Verbindung funktioniert auch dann automatisch, wenn das iPhone gesperrt ist.