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Klaus Zellweger
23. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Irgendwo im ­Nirgendwo

Manchmal braucht es einfach die genauen GPS-Koordinaten, um den eigenen Standort durchzugeben. 

Koordinaten werden von Pannendiensten und anderen Helfern gerne angenommen

© PCtipp

Vielleicht möchte man ausserorts abgeholt werden, vielleicht muss aber auch der Pannendienst den Weg zum liegengebliebenen Auto finden. Dabei kommen die Angaben in Dezimalgrad ins Spiel, die sich bequem am Telefon diktieren ­lassen. Der Eiffelturm befindet sich zum Beispiel bei 48.85857° N, 2.29456° O.

Die Übung ist einfach, wenn die Karten-App auf dem iPhone hinzugezogen wird. Tippen Sie auf den blauen Punkt, der die eigene Position markiert. Nun werden nicht nur die aktuelle Adresse angezeigt (falls vorhanden), sondern auch die GPS-­Koordinaten im Dezimalformat.

Mit einem etwas längeren Druck auf diese Koordinaten wird ausserdem ein Menü eingeblendet, in dem sich Daten bequem kopieren und in eine E-Mail oder Nachricht einsetzen lassen.

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