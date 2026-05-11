Geniale Browser-Add-ons

Webbrowser sind heute unverzichtbar. Sie helfen nicht nur dabei, Informationen zu recherchieren oder mit anderen in Kontakt zu bleiben, sondern dienen auch zur Unterhaltung, zum Online-Einkauf und für die Arbeit. Moderne Surfboliden bringen bereits zahlreiche Funktionen mit, lassen sich jedoch dank flexibler Erweiterungen fast beliebig anpassen – vom Werbeblocker über Cookie-Manager bis zu spezialisierten Werkzeugen für Kreativität, Produktivität oder Sicherheit.

Der PCtipp hat zehn der besten Erweiterungen für Ihren Webbrowser zusammengestellt. Einige kennen Sie eventuell bereits, weil sie zur Standardausstattung jedes Websurfers gehören sollten. Andere sind eher für Spezialfälle geeignet, bislang noch wenig bekannt oder schlicht neu. Sie finden die vorgestellten Erweiterungen in der Regel direkt in den in die Browser integrierten Add-on-Stores. In Firefox klicken Sie dazu auf das Hamburger-Symbol und wählen Erweiterungen und Themes aus. Tippen Sie den Namen der gesuchten Erweiterung in das Suchfeld ein. In Chrome klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte und greifen zu Erweiterungen sowie Chrome Web Store besuchen. Ähnlich funktioniert es in Brave, Edge und anderen beliebten Webbrowsern.

uBlock Origin

Ja, Werbung ist für viele Webseiten überlebenswichtig. Manche haben den Bogen aber überspannt. Zwischen all der Werbung sind die eigentlichen Inhalte teils kaum noch zu erkennen. Dazu kommen automatisch startende Videos (natürlich mit Ton!) oder nervige Pop-ups. Da ist es kein Wunder, dass sich viele Anwender abwenden und einen Werbe- und Tracking-Blocker wie uBlock Origin installieren. Dieser zählt zu den besten.

Google hat der beliebten Erweiterung aber mittlerweile einen Riegel vorgeschoben und blockiert sie, Bild 1. Chrome-Nutzern bleibt daher nur die Möglichkeit, zur abgespeckten Version uBlock Origin Lite zu wechseln, die Google noch toleriert.