14 Tricks für Gmail

Wer das Mailprogramm Gmail am Desktop täglich nutzt, kennt die klassischen Ärgernisse: zu viele Newsletter, wichtige E-Mails gehen unter und natürlich der Moment, wenn man Senden drückt und merkt, dass der Anhang fehlt. Die gute Nachricht: Gmail hat viele Funktionen eingebaut, die Ihnen Arbeit abnehmen und solche Probleme verhindern – man muss sie nur aktivieren. Die folgenden Tipps sind so gewählt, dass Sie sofort profitieren: weniger Klicks, klarere Ablage, mehr Kontrolle.

1. Senden zurücknehmen

Mit dieser praktischen Funktion verzögern Sie das Senden von Nachrichten. Klicken Sie auf Senden, haben Sie bis zu 30 Sekunden Zeit, das Abschicken rückgängig zu machen. Das ist praktisch, wenn Sie etwa vergessen haben, eine Datei anzuhängen. So gehts:

Öffnen Sie Gmail im Webbrowser.

Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad -Symbol (für Einstellungen ).

Wählen Sie Alle Einstellungen aufrufen .

Im Reiter Allgemein suchen Sie nach E-Mail zurückrufen , Bild 1.

Stellen Sie die Rückruffrist auf die gewünschte Zeit (5, 10, 20 oder 30 Sekunden).

Scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf Änderungen speichern.

Achtung: Die E-Mail wird nicht richtig «zurückgeholt», nachdem sie versendet wurde. Das Senden wird schlicht um die eingestellte Anzahl Sekunden verzögert. Ist die Nachricht nach der Verzögerung versendet, ist dies endgültig und nicht umkehrbar.