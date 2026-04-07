Excel: Ein Tabulator-Sprung ins Unbekannte

Normalerweise bewegt die Tab-Taste in Excel die Markierung lediglich eine Spalte weiter. Jetzt jedoch springt sie nicht nur eine Spalte vorwärts, sondern katapultiert Sie in eine völlig andere, weit entfernte Spalte – beispielsweise direkt in Spalte N oder S.

Vermutlich sind bei Ihnen die alternativen Lotus-Bewegungstasten aktiviert. Diese Funktion ist dafür gedacht, die Navigation in Excel-Tabellenblättern für ehemalige Lotus-1-2-3-Anwender zu erleichtern. Dabei blättert die Tab-Taste seitenweise durch das Blatt.

Das Problem lässt sich jedoch schnell beheben:

Öffnen Sie Datei > Optionen > Erweitert. Scrollen Sie ganz nach unten zum Abschnitt Lotus-Kompatibilität und deaktivieren Sie die Option Alternative Bewegungstasten. Klicken Sie auf OK – danach sollte die Tab-Taste sich wieder normal verhalten.