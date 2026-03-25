CCleaner: ja oder nein?

Beste Lösung

Wenn also nicht CCleaner, was dann? Schliesslich soll der PC ja sauber und aufgeräumt sein. Die einfachste Option ist es, Windows die Arbeit machen zu lassen. Unter Windows 11 gibt es die sogenannte Speicheroptimierung (zu finden via Menüpunkt Einstellungen/System/Speicher).

Diese macht im Prinzip das Gleiche wie der CCleaner in der Basisversion, einfach ohne zusätzliche Applikation und mit besserem Zugriff auf die relevanten Systemressourcen. Sie erhalten ausser der automatischen Reinigung auch Zugang zu diversen Einstellungen, mit denen Sie bestimmen, wie genau die Reinigung durchgeführt werden soll und wie nicht. Beispielsweise kann die Reinigung regel­mässig oder nur bei niedrigem Speicherplatz ausgeführt werden. Klicken Sie sich durch die Einstellungen und passen Sie diese nach Gusto an, es lohnt sich, Bild 4.

Falls es dennoch CCleaner sein soll, dann die Pro-Version, denn die kostenlose Variante bringt kaum noch einen Mehrwert unter Windows 11. Hier müssen Sie allerdings abwägen, ob sich die zusätzlichen Features für Sie lohnen. Mit Sicherheit kann gesagt werden: Nichts davon können Sie einfach der App überlassen und mit einem Klick aus der Welt schaffen. Die beste Option für einen sauberen PC ist es, gar nicht erst viel Dreck anzusammeln. Unnötige Apps auf Ihrem PC sollten Sie selbst ausmisten. CCleaner kann Ihnen eine Liste erstellen, die haben Sie im Prinzip aber bereits in Ihrer regulären App-Liste unter Start/Einstellungen/Apps/Installierte Apps. Gleiches gilt für den Autostart. Diesen erreichen Sie am einfachsten via Taskmanager (Ctrl+Shift+Esc) unter Autostart. Den Browserverlauf sollten Sie direkt in Ihrem Browser verwalten. Es gibt kaum einen Grund, dafür eine Dritt-App zu verwenden. Alle modernen Webbrowser haben in den Einstellungen solide Werkzeuge dafür. Duplikate finden Sie mit dupeGuru oder Czkawka.

Bleiben zum Schluss noch die App- und Treiber-Updates. Hier ist seit dem Ende von KC Softwares SUMo und DUMo tatsächlich eine Marktlücke vorhanden. CCleaner kann diese auch nicht ganz schliessen. Im Vergleich zu SUMo und DUMo ist die Liste von unterstützten Applikationen und Treibern eher klein, das Interface weniger praktisch. Eine mögliche Alternative ist die erwähnte App UniGetUI. Alternativ kann man seine Software-Liste kurz halten und, wenn immer möglich, automatische Updates in den Tools aktivieren. Die Treiber-Updates werden mittlerweile via Windows Update ausgespielt. Diese Treiber sind zwar nicht immer brandneu, dafür aber stabil. Manuelle Updates lohnen sich eigentlich nur beim Grafikkartentreiber für die Unterstützung neuster Games.