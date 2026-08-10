Outlook ist in der Schweiz auf vielen Rechnern noch immer das Mailprogramm Nummer 1. Das liegt vor allem daran, dass es in Windows vorinstalliert ist. Auch wenn Outlook für das Empfangen und Senden von E-Mails mehr als ausreichend ist: In der Welt der Mailprogramme gibt es etliche spannende Alternativen. Diese sind teilweise sogar gratis. Die Outlook-Alternativen bieten einige äusserst praktische Zusatzfunktionen, mit denen die Microsoft-Anwendung nicht immer mithalten kann.

Warum eine Alternative?

Outlook ist ohne Frage eine solide Maillösung. Mit dem neuen Outlook hat Microsoft zudem eine aufgeräumtere und modernere Oberfläche eingeführt. Damit gehört die überladene Benutzeroberfläche des bisherigen Outlook der Vergangenheit an. Entsprechend bezeichnet Microsoft diese alte Oberfläche auch als «Legacy Outlook».

Allerdings gibt es bei Outlook eine Entwicklung, die nicht allen gefallen dürfte: Das Mailprogramm bewegt sich immer stärker in Richtung Microsoft-365-Ökosystem und ist längst kostenpflichtig geworden. Zumindest, wenn man den vollen Funktionsumfang haben möchte. Ausserdem hat Microsoft im neuen Outlook einige Funktionen gestrichen, die vor allem im Büroalltag wichtig sind.

Alternativen sind deshalb interessanter als je zuvor. Zum einen, weil es etliche kostenlose Mailprogramme gibt, die einiges können. Zum anderen aber auch, weil es viele Programme gibt, die sich auf eine gewisse Zielgruppe spezialisiert haben. Egal, ob für Sie Datenschutz, KI-Funktionen oder maximale Effizienz wichtig sind: Es gibt für fast alles ein spezialisiertes E-Mail-Programm.

Wenn Sie also mehr Übersicht, weniger Ballast oder grössere Kontrolle suchen, kann eine Alternative die bessere Wahl sein.

Wichtige Anforderungen

Nicht jeder Mailclient eignet sich gleich gut für jeden Einsatzzweck. Entscheidend sind vor allem die folgenden praktische Eigenschaften im Mailalltag.

Mehrere Konten verwalten

Ein guter Mailclient unterstützt verschiedene Anbieter und Protokolle wie Gmail, Outlook oder IMAP-Konten problemlos und bündelt diese in einer Oberfläche.

Einheitlicher Posteingang

Viele Programme bieten eine sogenannte «Unified Inbox». Damit sehen Sie alle eingehenden Nachrichten in einem gemeinsamen Posteingang, statt zwischen den Konten wechseln zu müssen.

Zuverlässige Synchronisation

Ihre E-Mails sollten auf allen Geräten aktuell bleiben. Gute Mailclients erkennen Konten automatisch und richten diese ohne technische Details ein.

Offlinezugriff

Programme mit lokaler Speicherung er­möglichen es, auch ohne Internet auf bereits synchronisierte E-Mails zuzugreifen. Das ist praktisch, wenn die Verbindung schlecht oder gar nicht vorhanden ist.

Datenschutz und Sicherheit

Eine gute Mail-Software sollte Ihre Daten schützen. Dazu gehören etwa sichere Verbindungen, ein Spam- und Phishing-Schutz sowie im Idealfall Schutzfunktionen für vertrauliche Inhalte.

Produktivitätsfunktionen

Filter, Regeln, Vorlagen oder Snooze-Funktionen (diese entfernt E-Mails vorübergehend aus dem Posteingang und lässt sie zu einem festgelegten Zeitpunkt wieder erscheinen) helfen, den Posteingang effizient zu organisieren.

Breite Verfügbarkeit

Idealerweise sollte ein Mailprogramm sowohl für den Desktop-Computer als auch für das Handy verfügbar sein. So kann man auf jedem Gerät im gleichen Mailprogramm arbeiten.