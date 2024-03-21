Optimale Einstellung für Windows 11

Vom Windows-Update über die Benachrichtigungen bis zur Privatsphäre: In Windows 11 lässt sich an vielen Ecken und Enden schrauben. Mit unseren zwölf Tipps optimieren Sie Sicherheit, Datenschutz, Bedienung und Effizienz Ihres PCs.

Um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie Windows 11 immer auf dem neuesten Stand halten. Doch manchmal kommt es vor, dass ein Update einen Neustart nötig macht und Windows Ihren Computer ohne Vorwarnung neu startet, um das Update abzuschliessen. Zum Glück lässt sich das ganz einfach abschalten.

Öffnen Sie dazu die Einstellungen (Start-Button/Zahnrad-Symbol) und wählen Sie dort in der linken Navigation Windows Update, Bild 1 A. Hier sehen Sie unter anderem alle Aktualisierungen, die gerade verfügbar sind. Um unsere nötigen Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie auf Erweiterte Optionen.