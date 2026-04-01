QR Capture: QR-Codes bequem am Mac scannen

In diesen Fällen wird QR Capture zum wertvollen Helfer in Form eines virtuellen Smartphones. Wahlweise wird die aktuelle Webcam verwendet – oder ein Code auf dem Display abgelichtet, also zum Beispiel in einem PDF. Die Bedienung wirkt bestens vertraut, auch dank des «Kamera-Umschalters», Bild 1 A. Die Anzeige lässt sich auch in die Vertikale drehen B, während der gerippte Anfasser C, zu den bereits erfassten Codes führt.

Die Software funktioniert mit jeder Webcam. Dazu gehören auch die Kameras im Apple Studio Display oder in den MacBooks und im iPhone, falls es als externe Kamera zum Einsatz kommt. Bei komplexen QR-Codes sollte die Kamera mindestens in Full-HD (1080p) auflösen, um die QR-Codes zuverlässig zu erfassen.