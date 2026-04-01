Apple-Ecke
QR Capture: QR-Codes bequem am Mac scannen
In diesen Fällen wird QR Capture zum wertvollen Helfer in Form eines virtuellen Smartphones. Wahlweise wird die aktuelle Webcam verwendet – oder ein Code auf dem Display abgelichtet, also zum Beispiel in einem PDF. Die Bedienung wirkt bestens vertraut, auch dank des «Kamera-Umschalters», Bild 1 A. Die Anzeige lässt sich auch in die Vertikale drehen B, während der gerippte Anfasser C, zu den bereits erfassten Codes führt.
Die Software funktioniert mit jeder Webcam. Dazu gehören auch die Kameras im Apple Studio Display oder in den MacBooks und im iPhone, falls es als externe Kamera zum Einsatz kommt. Bei komplexen QR-Codes sollte die Kamera mindestens in Full-HD (1080p) auflösen, um die QR-Codes zuverlässig zu erfassen.
Die Bedienung ist ein Selbstläufer. Das «Smartphone» wird über den QR-Code auf dem Display geführt und der Auslöser gedrückt, damit die Klötzchen ausgelesen werden. Liegt der Code auf Papier vor, wird auf die Webcam umgeschaltet: Einmal kurz mit dem QR-Code vor der Kamera gewedelt, und schon liegt das komplexe Muster in einer lesbaren Form vor, Bild 2.
Die Scans werden in einem Verlauf gespeichert und lassen sich mit einem Doppelklick öffnen: etwa URLs im Standardbrowser oder digitale Visitenkarten (vCards) in der Kontakte-Anwendung.
Info: Download unter go.pctipp.ch/3517, Englisch; sieben Scans sind kostenlos, danach muss via In-App-Kauf eine Lizenz für einmalig 4 Franken erworben werden.
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