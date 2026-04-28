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Klaus Zellweger
28. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Lineár Calendar: das ganze Jahr im Blick

Wer kennt sie nicht, die Jahreskalender im Büro: Sie zeigen einen schnellen Überblick darüber, was in diesem Jahr noch kommen wird.

Lange Ereignisse bilden das ideale Futter; das kurzlebige Tagesgeschäft eher weniger

© PCtipp

Dieses bewährte Konzept greift der Lineár Calendar auf, der für macOS, iOS und iPadOS angeboten wird. Dabei handelt es sich nicht um eine eigenständige Kalenderanwendung. Stattdessen bereitet die App auf, was im Apple-Kalender hinterlegt ist.

Wie gut das funktioniert, hängt von den Einträgen ab. Das Tagesgeschäft ist kaum zu erkennen, während Ferien oder Personalpläne für die Übersicht prädestiniert sind. Eine wichtige Rolle spielen auch die Einstellungen, mit denen die Schriften und die Darstellung granular angepasst werden.

Info: Kostenlos im App Store unter go.pctipp.ch/3526, kostenlos, Deutsch.

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