Lineár Calendar: das ganze Jahr im Blick

Dieses bewährte Konzept greift der Lineár Calendar auf, der für macOS, iOS und iPadOS angeboten wird. Dabei handelt es sich nicht um eine eigenständige Kalenderanwendung. Stattdessen bereitet die App auf, was im Apple-Kalender hinterlegt ist.

Wie gut das funktioniert, hängt von den Einträgen ab. Das Tagesgeschäft ist kaum zu erkennen, während Ferien oder Personalpläne für die Übersicht prädestiniert sind. Eine wichtige Rolle spielen auch die Einstellungen, mit denen die Schriften und die Darstellung granular angepasst werden.

Info: Kostenlos im App Store unter go.pctipp.ch/3526, kostenlos, Deutsch.