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Gaby Salvisberg
9. Feb 2021
Lesedauer 3 Min.

Hardware identifizieren

Was ist dieses unbekannte Gerät in meinem Netzwerk?

In der Bedienoberfläche Ihres Routers entdecken Sie mehrere Geräte, die Sie nicht auf Anhieb einem Ihrer eigenen Geräte zuordnen können. Wie finden Sie heraus, was es ist?

Einige der Geräte in unserem Netzwerk lassen sich nicht auf Anhieb identifizieren

© (Quelle: PCtipp.ch)

Der Router listet in seiner Bedienoberfläche die im Netzwerk vorhandenen Geräte auf. Etwa in unserem Beispiel fängt die Liste mit relativ klaren Bezeichnungen an, etwa Synology (das ist ein NAS), ADS1600W (das ist ein Brother-Scanner) oder Nintendo (klar, die Nintendo Switch!). In der Liste ist auch Sony erkennbar (hier ein Fernseher) und mit etwas Googeln findet man heraus, dass das mit «Wistron Infocom» bezeichnete Gerät wohl der Acer-PC ist. Aber beim Rests wirds schwierig.

Was ist hier was?

Der Router listet auch die MAC-Adressen der Geräte auf. Der Begriff hat mit Apple Macs nichts zu tun, sondern steht für «Media Access Control Address». Das ist eine eindeutig identifizierbare Hardware-Nummer, die jeder Netzwerkchip von seinem Hersteller bekommt. Das gilt für WLAN-Chips und LAN-Chips gleichermassen. Ausserdem wurden feste Nummernbereiche (es sind HEX-Zahlen, also eigentlich keine Buchstaben) durch die Verwalterin IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) an die Hersteller zugeteilt. Das hat zur Folge, dass man aufgrund der ersten sechs Stellen in der MAC-Adresse herausfinden kann, wer der Hersteller des ominösen Gerätes ist.

Probieren Sie es einmal aus! Surfen Sie zur Webseite https://dnschecker.org/mac-lookup.php, die nebst Domainennamen-Abfragen auch eine Abfrage für MAC-Adressen bietet. Die meisten solchen MAC-Adressen-Abfrageformulare verstehen die Eingaben nur mit Bindestrichen (z.B. 58-9E-C6), aber hier können Sie auch die Schreibweise mit den Doppelpunkten verwenden. Und schon lösen Sie ein Rätsel nach dem anderen.

Die Abfrage zeigt, dass es sich bei diesem Gerät um eines von Gigaset handelt

 © Quelle: PCtipp.ch

Das Gerät beginnend mit 58:9E:C6 wurde offenbar von «Gigaset» produziert und ist somit als IP/DECT-Telefon entlarvt. Das bislang unbekannte Gerät 2C:CC:44 ist ein weiteres Sony-Produkt, hier dürfte es sich um die PlayStation handeln. Und 84:B8:B8 gibt als Hersteller Motorola aus. Da liegt (Motorola gehört zu Lenovo) der Verdacht nahe, dass es sich um ein Lenovo-Android-Tablet handelt. (PCtipp-Forum)

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