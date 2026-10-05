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Klaus Zellweger
5. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Radix: bestens über den Speicher auf dem Mac informiert

Die Speicherbelegung des Macs ist immer wieder ein Thema. Das kostenlose Tool Radix hilft, Problem­zonen auszumachen.

Radix fächert den Inhalt von Laufwerken und Ordnern auf

© PCtipp

Beim ersten Start benötigt die Anwendung den Vollzugriff auf das Volume, um auch den hintersten Winkel auszuloten. Dazu wird auf die Schaltfläche Open Full Disk Access geklickt und danach in der Systemeinstellung die Erlaubnis erteilt.

Jetzt wird in rasendem Tempo die Macintosh HD gescannt, also das Mac-Startlaufwerk. Alternativ lässt sich auch ein Ordner in das Programmfenster ziehen, damit dieser unter die Lupe genommen wird. Das Resultat ist in jedem Fall ein übersichtliches Diagramm, das die Speicherfresser entlarvt. Von hier führt auch der Weg zur Voransicht, dem Ordner im Finder, die Verabschiedung in den Papierkorb und mehr.

Info: Download über den Link radix.colinkim.dev, kostenlos, Englisch, ab macOS 14

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