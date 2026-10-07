Schweizer Firmen mit besonders wegweisende Produkte

Ypsomed (Burgdorf BE)

Die Firma: Ypsomed ist ein führender Entwickler und Hersteller von Injektions- und Infusionssystemen für die Selbstmedikation. Die klassische Hardware wie Injektions-Pens wird durch Software, Datenanalysen und Hardware-Add-ons digitalisiert.

Die Innovation: Der SmartPilot von Ypsomed ist ein elektronisches, wiederverwendbares Aufsatzmodul für mechanische Autoinjektoren wie den YpsoMate. Das Gerät leitet Patienten während der Injektion mit visuellen und akustischen Signalen Schritt für Schritt an. Er registriert typische Anwendungsfehler, wie eine zu kurze Haltezeit der Nadel oder unvollständige Injektionen. Über ein integriertes NFC-Modul scannt der Smart­Pilot das Etikett des Medikaments, prüft das Verfallsdatum und warnt vor dem falschen Präparat.

Website: ypsomed.com