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PCtipp Redaktion
7. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

Gesundheit

Schweizer Firmen mit besonders wegweisende Produkte

Im Gesundheitsbereich zeichnen sich folgende Schweizer Firmen durch besonders wegweisende Produkte aus: Sie helfen unter anderem bei der Luftqualität, dem Hören und der Verabreichung von Medikamenten.
© ChatGPT
Ypsomed (Burgdorf BE)

Die Firma: Ypsomed ist ein führender Entwickler und Hersteller von Injektions- und Infusionssystemen für die Selbstmedikation. Die klassische Hardware wie Injektions-Pens wird durch Software, Datenanalysen und Hardware-Add-ons digitalisiert.

Die Innovation: Der SmartPilot von Ypsomed ist ein elektronisches, wiederverwendbares Aufsatzmodul für mechanische Autoinjektoren wie den YpsoMate. Das Gerät leitet Patienten während der Injektion mit visuellen und akustischen Signalen Schritt für Schritt an. Er registriert typische Anwendungsfehler, wie eine zu kurze Haltezeit der Nadel oder unvollständige Injektionen. Über ein integriertes NFC-Modul scannt der Smart­Pilot das Etikett des Medikaments, prüft das Verfallsdatum und warnt vor dem falschen Präparat.

Website: ypsomed.com

© Ypsomed (Burgdorf BE)
Mictic (Zürich)

Die Firma: Mictic entwickelt innovative Audio­konzepte, die körperliche Bewegungen in Echtzeit in Klangwelten verwandeln. Das Schweizer Unternehmen richtet sich an Kreative, Gamer und fitnessbegeisterte Endanwender, die digitale Medien auf eine interaktive Art und Weise erleben möchten. Das Konzept, das Hard- und Software kombiniert, steht für ein barrierefreies und emotionales Nutzererlebnis.

Die Innovation: Das System «Spatial Sound & Gesture Control AI» übersetzt menschliche Gesten über handgelenksbasierte Sensoren in sofortige akustische Reaktionen. Endanwender steuern Instrumente, Soundeffekte oder dreidimensionale Audioumgebungen in Videospielen allein durch die Bewegung ihrer Arme und Hände. Die Technologie eröffnet durch die Verbindung von Motorik und akustischem Biofeedback neue Möglichkeiten für medizinische und therapeutische Anwendungen.

Website: mictic.com

© Mictic (Zürich)
Sensirion (Stäfa ZH)

Die Firma: Sensirion entwickelt innovative Sensorlösungen zur Messung von Feuchte, Temperatur, Gasen und Flüssigkeitsströmen, die weltweit in der Automobilindustrie, der Medizintechnik und in Konsumgütern zum Einsatz kommen.

Die Innovation: Miniaturisierte Umwelt-KI-Sensoren erlauben es Endanwendern, die Luftqualität in Innenräumen und der direkten Umgebung zu überwachen. Integriert in Smarthome-Geräte oder Wearables, analysieren die Sensoren flüchtige organische Verbindungen (VOCs = Volatile Organic Compounds), Feinstaub und CO₂-Konzentrationen mithilfe lokaler Algorithmen. Der Nutzer wird mittels App unverzüglich gewarnt, sobald gesundheitsgefährdende Grenzwerte überschritten werden oder Lüftungsbedarf besteht.

Website: sensirion.com

© Sensirion (Stäfa ZH)
Phonak (Stäfa ZH)

Die Firma: Phonak produziert Hörgeräte und massgeschneiderte Akustiklösungen für jede Altersgruppe. Der Fokus liegt auf der kabellosen Konnektivität mit Smartphones und Unterhaltungselektronik, um ein barrierefreies und natürliches Hörerlebnis zu garantieren.

Die Innovation: Die neue Infinio-Plattform mit dem DeepSonic-AI-Chip filtert in Kombination mit der myPhonak-App störende Hintergrundgeräusche präzise heraus. Endanwender profitieren von einer künstlichen Intelligenz, die Sprache sofort von Umgebungslärm trennt – selbst in lauten Restaurants oder bei windigem Wetter. Über die Smartphone-App steuern Nutzer ihr persönliches Klangprofil individuell nach, können Ferneinstellungen tätigen oder überwachen einfach nur ihre täglichen Hördaten.

Website: phonak.com

© Phonak (Stäfa ZH)

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