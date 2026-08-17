Word clever nutzen

Neue Formatvorlagen

Natürlich können Sie auch komplett neue Formatvorlagen erstellen und nutzen. Sie müssen sich nicht auf Anpassungen der bereits vorhandenen Formatvorlagen beschränken. Klicken Sie dazu auf den nach schräg rechts unten zeigenden kleinen Pfeil bei Formatvorlagen und danach auf das Symbol A+ unten links. Ein neues Fenster öffnet sich. Vergeben Sie einen Namen und füllen Sie die restlichen Felder nach Bedarf aus.

Wichtig ist vorwiegend der Bereich Formatierung. Hier können Sie genau festlegen, wie der mit der Vorlage formatierte Text später aussehen soll. In dem grossen Vorschaufeld zeigt Word sofort das Ergebnis sowie darunter eine Zusammenfassung der Eigenschaften des formatierten Textes.

Klicken Sie zuletzt auf OK, um die neue Formatvorlage abzuspeichern.

Schnellbausteine nutzen

Eine weitere Möglichkeit, um viel Zeit bei der Arbeit mit Word zu sparen, sind die sogenannten Schnellbausteine. Das sind vorgefertigte Textschnipsel, die Sie nach Belieben einfügen können. Das ist etwa bei wiederkehrenden Formulierungen wie Mit freundlichen Grüssen sehr praktisch.

Zum Anlegen eines neuen Schnellbausteins tippen Sie den gewünschten Text noch ein letztes Mal ein, formatieren ihn wie erforderlich und markieren ihn danach mit der Maus. Öffnen Sie das Einfügen-Menü und klicken Sie neben der Option Textfeld auf das Symbol für Schnellbausteine durchsuchen sowie auf den Befehl Auswahl im Schnellbaustein-Katalog speichern. Das Fenster Neuen Baustein erstellen öffnet sich.

Im Feld Name ist bereits ein Teil des markierten Bereichs angegeben. Sie können ihn stehen lassen oder durch eine eigene Abkürzung ersetzen, Bild 12.

Wenn Sie später in einem Dokument den Anfang des Namens oder die verwendete Abkürzung eintippen und danach die Taste F3 drücken, ersetzt Word das Getippte automatisch mit Ihrem Schnellbaustein.

Wenn Sie den Namen Ihres oder Ihrer Schnellbausteine vergessen haben oder ohnehin lieber die Maus verwenden, können Sie wieder das Schnellbaustein-Menü öffnen. Hier finden Sie alle von Ihnen angelegten Schnellbausteine sauber untereinander aufgelistet. Klicken Sie einfach auf den Baustein, den Sie an der ausgewählten Stelle im Dokument einfügen wollen.