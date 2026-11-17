Pressemitteilung
Black Friday: Alte Android-Handys wieder nutzen – mit Rabattchance
Zum Hindernis wird allerdings eine vergessene PIN. Tenorshare 4uKey for Android bietet für solche Situationen Unterstützung beim Entfernen von Bildschirmsperren auf unterstützten Geräten.
Black Friday bei Tenorshare mit Gewinnchance auf 80 % Rabatt
Vom 6. November bis 1. Dezember 2026 bietet Tenorshare Black-Friday-Aktionen an. Für 4uKey for Android sind auf der Aktionsseite derzeit 25 % Rabatt ausgewiesen. Beim Glücksrad haben Sie ausserdem die Chance, einen Rabattgutschein von bis zu 80 % zu gewinnen.
Alte Smartphones verdienen einen zweiten Blick
Laut einer aktuellen Erhebung lagern in deutschen Haushalten rund 167 Millionen ungenutzte Handys und Smartphones. 86 Prozent der Befragten bewahren mindestens ein solches Gerät zu Hause auf. Viele dieser Geräte könnten noch einen praktischen Zweck erfüllen. Wer ein neues Smartphone kauft oder sein bisheriges weitergeben möchte, sollte deshalb zunächst prüfen, ob das alte Gerät noch funktionsfähig ist und sich für eine weitere Nutzung eignet.
Prüfen Sie dafür neben Akku und Display auch, ob das Gerät noch Sicherheitsupdates erhält und sich zuverlässig entsperren lässt. Gerade nach einer längeren Nutzungspause kann eine vergessene PIN den Neustart erschweren.
Wenn die PIN des alten Android-Handys fehlt
Gerade bei einem länger nicht genutzten Smartphone ist der Zugangscode nicht immer sofort zur Hand. Eine vergessene PIN oder ein unbekanntes Entsperrmuster kann dann verhindern, dass Sie das eigene Gerät neu einrichten. Wichtig ist zunächst die Unterscheidung zwischen der Bildschirmsperre und der Google-Kontosperre nach einem Zurücksetzen.
Die sogenannte Factory Reset Protection, kurz FRP, schützt Android-Geräte vor unbefugter Nutzung. Je nach Situation verlangt das Smartphone nach dem Zurücksetzen die bisherigen Zugangsdaten oder ein zuvor synchronisiertes Google-Konto. Ein Werksreset allein beseitigt diese Abfrage daher nicht automatisch. Bei einem gebraucht gekauften Gerät sollten Sie zuerst den Verkäufer um eine ordnungsgemässe Freigabe bitten.
Wie Tenorshare 4uKey for Android unterstützen kann
Tenorshare 4uKey for Android richtet sich an Nutzer, die auf ihr eigenes Android-Gerät nicht mehr zugreifen können oder zur Bearbeitung ausdrücklich berechtigt sind. Die Software unterstützt das Entfernen verschiedener Bildschirmsperren, darunter PIN, Passwort und Muster. Für kompatible Geräte steht ausserdem eine Funktion zum Entfernen der Google-FRP-Sperre zur Verfügung.
Die Bedienung erfolgt am Computer: Sie verbinden das Smartphone per USB, wählen die passende Funktion und folgen den Anweisungen im Programm. Welche Möglichkeiten verfügbar sind, hängt unter anderem vom Hersteller, dem Modell und der Android-Version ab. Prüfen Sie deshalb vor dem Kauf die aktuelle Kompatibilität für Ihr konkretes Gerät.
Planen Sie dabei möglichen Datenverlust ein: Beim Entfernen von Sperren können die auf dem Gerät gespeicherten Daten gelöscht werden. Eine Entsperrung ist keine Datenrettung. Sichern Sie zugängliche Inhalte vorab und prüfen Sie, ob bereits ein Cloud-Backup vorhanden ist. Wenn lediglich das Google-Passwort fehlt, ist die offizielle Kontowiederherstellung ein sinnvoller erster Schritt.
Vor der Weitergabe richtig vorbereiten
Sobald Sie wieder Zugriff haben, sichern Sie benötigte Inhalte und entfernen Ihre Google- sowie gegebenenfalls weitere Herstellerkonten über die Einstellungen. Setzen Sie das Smartphone anschliessend auf die Werkseinstellungen zurück. Entfernen Sie auch SIM- und Speicherkarten und berücksichtigen Sie vorhandene eSIM-Profile.
Prüfen Sie vor der Übergabe, ob die Einrichtung ohne Ihre persönlichen Zugangsdaten möglich ist. So vermeiden Sie, dass der nächste Nutzer bereits beim Start an einer Kontosperre scheitert. Ein technisch geeignetes Altgerät kann anschliessend als Zweitgerät dienen, weiterverkauft oder verschenkt werden.
Wer zum Black Friday ein neues Smartphone kauft, sollte das alte deshalb gleich mit einplanen. Bei vergessenen Bildschirmsperren kann Tenorshare 4uKey for Android auf unterstützten Geräten helfen, die Voraussetzungen für eine erneute Nutzung zu schaffen.
Über Tenorshare
Tenorshare entwickelt Software für Datenwiederherstellung, Systemreparatur, Geräteverwaltung und Datenschutz. Das Angebot umfasst Lösungen für iOS, Android, Windows und macOS.
Die Pressemitteilung stammt von der Firma Tenorshare.
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