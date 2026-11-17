Zum Hindernis wird allerdings eine vergessene PIN. Tenorshare 4uKey for Android bietet für solche Situationen Unterstützung beim Entfernen von Bildschirmsperren auf unterstützten Geräten.

Black Friday bei Tenorshare mit Gewinnchance auf 80 % Rabatt

Vom 6. November bis 1. Dezember 2026 bietet Tenorshare Black-Friday-Aktionen an. Für 4uKey for Android sind auf der Aktionsseite derzeit 25 % Rabatt ausgewiesen. Beim Glücksrad haben Sie ausserdem die Chance, einen Rabattgutschein von bis zu 80 % zu gewinnen.

Alte Smartphones verdienen einen zweiten Blick

Laut einer aktuellen Erhebung lagern in deutschen Haushalten rund 167 Millionen ungenutzte Handys und Smartphones. 86 Prozent der Befragten bewahren mindestens ein solches Gerät zu Hause auf. Viele dieser Geräte könnten noch einen praktischen Zweck erfüllen. Wer ein neues Smartphone kauft oder sein bisheriges weitergeben möchte, sollte deshalb zunächst prüfen, ob das alte Gerät noch funktionsfähig ist und sich für eine weitere Nutzung eignet.

Prüfen Sie dafür neben Akku und Display auch, ob das Gerät noch Sicherheitsupdates erhält und sich zuverlässig entsperren lässt. Gerade nach einer längeren Nutzungspause kann eine vergessene PIN den Neustart erschweren.

Wenn die PIN des alten Android-Handys fehlt

Gerade bei einem länger nicht genutzten Smartphone ist der Zugangscode nicht immer sofort zur Hand. Eine vergessene PIN oder ein unbekanntes Entsperrmuster kann dann verhindern, dass Sie das eigene Gerät neu einrichten. Wichtig ist zunächst die Unterscheidung zwischen der Bildschirmsperre und der Google-Kontosperre nach einem Zurücksetzen.

Die sogenannte Factory Reset Protection, kurz FRP, schützt Android-Geräte vor unbefugter Nutzung. Je nach Situation verlangt das Smartphone nach dem Zurücksetzen die bisherigen Zugangsdaten oder ein zuvor synchronisiertes Google-Konto. Ein Werksreset allein beseitigt diese Abfrage daher nicht automatisch. Bei einem gebraucht gekauften Gerät sollten Sie zuerst den Verkäufer um eine ordnungsgemässe Freigabe bitten.

Wie Tenorshare 4uKey for Android unterstützen kann

Tenorshare 4uKey for Android richtet sich an Nutzer, die auf ihr eigenes Android-Gerät nicht mehr zugreifen können oder zur Bearbeitung ausdrücklich berechtigt sind. Die Software unterstützt das Entfernen verschiedener Bildschirmsperren, darunter PIN, Passwort und Muster. Für kompatible Geräte steht ausserdem eine Funktion zum Entfernen der Google-FRP-Sperre zur Verfügung.

Die Bedienung erfolgt am Computer: Sie verbinden das Smartphone per USB, wählen die passende Funktion und folgen den Anweisungen im Programm. Welche Möglichkeiten verfügbar sind, hängt unter anderem vom Hersteller, dem Modell und der Android-Version ab. Prüfen Sie deshalb vor dem Kauf die aktuelle Kompatibilität für Ihr konkretes Gerät.