Daten nach der Einrichtung von Android auf iPhone Duo übertragen

Kontakte und Fotos über vorhandene Konten ergänzen

Kontakte, Kalender und E-Mails: Prüfen Sie auf Android die Synchronisierung mit Google. Fügen Sie dasselbe Konto in den iPhone-Einstellungen hinzu und aktivieren Sie die gewünschten Bereiche. Lokal gespeicherte Kontakte müssen Sie zuvor synchronisieren oder exportieren. Die Menünamen können je nach iOS-Version abweichen.

Fotos und Dokumente: Laden Sie fehlende Dateien auf Android in Google Fotos oder Google Drive hoch. Öffnen Sie die entsprechende App auf dem iPhone mit demselben Konto und laden Sie benötigte Inhalte herunter. Der Cloud-Zugriff allein speichert Fotos noch nicht lokal in Apples Fotos-App. Planen Sie bei grossen Beständen Upload-Zeit und Cloud-Speicher ein.

Den offiziellen Umzug nach einem Zurücksetzen starten

Wenn auf dem iPhone noch kaum neue Inhalte liegen und Sie neu beginnen möchten, sichern Sie diese zuerst. Öffnen Sie «Einstellungen > Allgemein > iPhone übertragen/zurücksetzen > Alle Inhalte & Einstellungen löschen». Wählen Sie bei der erneuten Einrichtung unter «Apps & Daten übertragen» die Option «Von Android» und folgen Sie den Hinweisen in «Auf iOS übertragen». Warten Sie, bis der Ladebalken auf dem iPhone fertig ist. Das Löschen entfernt vorhandene Inhalte; ein iPhone-Backup wird dabei nicht automatisch mit den Android-Daten zusammengeführt.

WhatsApp und wichtige Zugänge separat behandeln

Die SMS-Funktion von iTransGo überträgt keine WhatsApp-Chats. Dafür bietet Tenorshare das separate iCareFone Transfer an. Apples offizieller WhatsApp-Umzug über «Auf iOS übertragen» setzt ein neues oder zurückgesetztes iPhone voraus.

Installieren Sie benötigte iPhone-Apps aus dem App Store neu. Ob App-Daten mitkommen, hängt vom jeweiligen Dienst ab. Banking-Apps und Authenticator-Zugänge können eine eigene Freigabe oder Migration erfordern; die eSIM-Aktivierung hängt auch vom Mobilfunkanbieter ab.

Die passende Methode auf einen Blick

Was fehlt Passender Weg Mehrere lokale Datenarten iCareFone iTransGo für unterstützte Inhalte Google-Kontakte und Kalender Dasselbe Google-Konto synchronisieren Bereits gesicherte Fotos und Dateien Google Fotos oder Cloud-App verwenden Breiter Umzug mit neuer Einrichtung iPhone löschen und «Auf iOS übertragen» nutzen

Ein Zurücksetzen ist also nicht für jede nachträgliche Übernahme nötig. Löschen oder verkaufen Sie das alte Handy erst, wenn die gewünschten Inhalte und wichtigen Zugänge auf dem iPhone Duo funktionieren.

Die Pressemitteilung stammt von der Firma Tenorshare.