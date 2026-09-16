Daten vom alten iPhone auf das iPhone 18 übertragen: So geht es

Wer ein neues iPhone einrichtet, möchte vor allem eines: möglichst wenig nacharbeiten. Vor dem Start sollten Sie deshalb beide Geräte laden, WLAN und Bluetooth aktivieren, den Code des alten iPhones sowie das Passwort Ihres Apple-Accounts bereithalten und prüfen, ob auf dem iPhone 18 genügend Speicherplatz vorhanden ist. Löschen oder verkaufen Sie das alte Gerät erst, wenn die wichtigsten Daten auf dem neuen iPhone angekommen sind.

Schnellstart: der direkte Weg beim ersten Einrichten

Geräte vorbereiten: Aktivieren Sie WLAN und Bluetooth auf dem alten iPhone und legen Sie beide Geräte nebeneinander.

Aktivieren Sie WLAN und Bluetooth auf dem alten iPhone und legen Sie beide Geräte nebeneinander. Schnellstart beginnen: Schalten Sie das iPhone 18 ein. Auf dem alten iPhone erscheint die Aufforderung, das neue Gerät einzurichten. Tippen Sie auf «Fortfahren».

Schalten Sie das iPhone 18 ein. Auf dem alten iPhone erscheint die Aufforderung, das neue Gerät einzurichten. Tippen Sie auf «Fortfahren». iPhone 18 verbinden: Scannen Sie die Animation auf dem neuen iPhone und geben Sie anschliessend den bisherigen Gerätecode ein.

Scannen Sie die Animation auf dem neuen iPhone und geben Sie anschliessend den bisherigen Gerätecode ein. Daten übertragen: Folgen Sie den weiteren Anweisungen und wählen Sie die direkte Übertragung vom alten iPhone.

Folgen Sie den weiteren Anweisungen und wählen Sie die direkte Übertragung vom alten iPhone. Übertragung abschliessen: Lassen Sie beide Geräte bis zum Ende nebeneinander und möglichst an einer Stromquelle.

Tipp: Die Dauer hängt von der Datenmenge und den Netzwerkbedingungen ab. Bei grossen Foto- und Videobibliotheken kann auch eine direkte Kabelverbindung zwischen kompatiblen iPhones sinnvoll sein.

iCloud oder Computer: wenn kein direkter Transfer passt

Ist das alte iPhone nicht dauerhaft verfügbar, kann ein aktuelles iCloud-Backup helfen. Während der Einrichtung des iPhone 18 wählen Sie «Aus iCloud-Backup wiederherstellen» und melden sich mit Ihrem Apple-Account an. Reicht der normale iCloud-Speicher für den Gerätewechsel nicht aus, stellt Apple unter bestimmten Voraussetzungen vorübergehend zusätzlichen Speicher für ein temporäres Backup bereit.

Eine weitere Möglichkeit ist ein lokales Backup auf Mac oder Windows-PC. Auf dem Mac verwenden Sie Finder, unter Windows die App «Apple-Geräte» oder iTunes. Für möglichst vollständige Sicherungen sensibler Informationen sollte das lokale Backup verschlüsselt werden. Bewahren Sie das dafür vergebene Passwort sicher auf.

Ein häufiger Sonderfall entsteht, wenn das iPhone 18 bereits eingerichtet ist und erst danach auffällt, dass Fotos, Kontakte, Musik oder andere Dateien fehlen. Für eine vollständige Wiederherstellung per Schnellstart, iCloud oder Computer-Backup muss ein bereits eingerichtetes iPhone in der Regel wieder gelöscht werden.

Wer das vermeiden und nur bestimmte Inhalte verwalten möchte, kann ein Dateiverwaltungstool wie Tenorshare iCareFone verwenden. Damit eignet sich die Software vor allem als Ergänzung, wenn kein kompletter Neustart der iPhone-Einrichtung gewünscht ist.

So gehen Sie mit iCareFone vor:

1. Verbinden Sie zunächst das alte iPhone mit dem Computer und öffnen Sie in iCareFone den Bereich «Backup & Wiederherstellen».