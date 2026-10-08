Die neuen KI-Funktionen von Think-cell im Vergleich zu anderen KI-Präsentationstools

Anstatt Dateien in eine isolierte Cloud-Umgebung zu verschieben oder eine unübersichtliche Schleife von Browser Exporten zu erzwingen, implementiert die Anwendung ihre Kernfunktionen für künstliche Intelligenz über think-cell Assist – einen nativen Seitenbereich, der nahtlos in PowerPoint und Excel funktioniert.

Diese Designwahl zielt auf den grössten Engpass des «Kontextwechsels» in Unternehmen ab und ermöglicht es Fachleuten, ihre Decks zu verbessern, ohne aktive Formelverknüpfungen zu unterbrechen oder ihre zentralen, sicheren Dokumentenumgebungen zu verlassen.

Das Software-Framework basiert auf zwei primären Startfunktionen, die in der think-cell AI Suite eingeführt wurden und entwickelt wurden, um Präsentationen schneller zu gestalten, ohne den Benutzer zu zwingen, die redaktionelle oder gestalterische Urheberschaft aufzugeben:

1. KI-Folien Generierung

Benutzer können einfache Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache verwenden, um komplexe Daten-Frameworks, benutzerdefinierte Folienstrukturen oder ganze Präsentations-Decks von Grund auf neu zu erstellen.

Das System analysiert Informationen aus einer Vielzahl von Rohquellen, darunter

angehängte Textbriefe,

Unternehmens-PDFs,

Live-Websuchen oder

verknüpfte Tabellen.

Entscheidend ist, dass der Generator nicht mit blinden Annahmen arbeitet. Vor dem Rendern eines einzelnen visuellen Elements wird eine interaktive Gliederung für den Benutzer erstellt:

Bewertung,

ändern, und

ausdrücklich genehmigen.

Nach der Bestätigung ordnet das System die Konzepte standardmässigen PowerPoint-Formen und intelligenten Layouts zu. Dieser strukturelle Ansatz stellt sicher, dass die endgültige Ausgabe aus vollständig interaktiven Vektoren und nicht aus flachen, gesperrten Hintergrundbildern besteht.

2. AI-Folienbearbeitung per Chat

Verfeinerungen nach der Generierung werden über einen kontextbezogenen Konversations-Thread gehandhabt. Anstatt ein Dia sauber zu wischen oder eine vollständige Regeneration zu erzwingen, um kleinere Designänderungen vornehmen, interagiert die KI direkt mit den räumlichen Komponenten vorhandener Objekte.

Benutzer können den Chat im Seitenbereich anweisen, pixelgenaue Anpassungen vorzunehmen – wie z. B.:

Farbkoordinaten ändern,

ändern von Farbprofilen oder

Typografie standardisieren.

Darüber hinaus kommuniziert der Assistent auf einzigartige Weise mit den hochentwickelten Diagrammmechanismen des Entwicklers.

Mit Befehlen wie «Fügen Sie diesem Diagramm einen CAGR-Pfeil hinzu» oder «Integrieren Sie eine neue Kostenstelle» passt die KI sowohl die grafische Anmerkung als auch das zugrunde liegende Datenraster gleichzeitig dynamisch an.

Über die Folienproduktion hinaus bietet das Toolkit umfassende analytische Unterstützung in Microsoft Excel, sodass Power-User Folgendes tun können:

Abfrage von Rohdatensätzen über natürliche Sprache,

formelbasierte Übersichtstabellen erstellen und

ordnen Sie Ergebnisse direkt über 40 verschiedenen Diagrammkategorien zu (z. B. Marimekko-, Wasserfall- und Gantt-Diagramme).

Ausserdem wird ein direkter Dokumentenübersetzer eingeführt, der mehr als 70 Sprachen unterstützt und das ursprüngliche Folienlayout beim Übersetzen von Text beibehält.

Während dieses gesamten Prozesses bleibt die strikte Überprüfung durch den Menschen der Kernmechanismus. Es gibt Fachleute, die die endgültige Kontrolle über die Datenbereinigung und Eingabevalidierung haben.

Um laufende funktionale Rollouts und Versionsverwaltungdetails zu erkunden, können Benutzer umfassende Aktualisierungen im Release-Repository von What's New in Think-Cell anzeigen.

Für einen umfassenden operativen Überblick über die Plattform ist das primäre Landing-Portal über die think-cell Software GmbH zugänglich.

Wettbewerber von Unternehmen: Tauchen Sie in den breiteren KI‑Präsentationshorizont ein

Um einen abgerundeten digitalen Arbeitsplatz aufzubauen, müssen Einkäufer von Unternehmen bewerten, wie alternative KI-Layout-Anwendungen ihre Automatisierung strukturieren. Diese Systeme neigen entweder zu einem breiten Ökosystem-Enablement oder zu hochautomatisierten visuellem Storytelling.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot wurde als einheitliche Produktivitätsschicht entwickelt, die ganzheitlich im gesamten M365-Anwendung Ökosystem arbeitet. Sein entscheidender Vorteil ist die dokumentübergreifende Intelligenz.

In PowerPoint können Benutzer Copilot befehlen, auf ein internes Word-Whitepaper, eine OneDrive-Datei oder ein freigegebenes Unternehmensprotokoll zu verweisen und es sofort in einen strukturierten Präsentationsentwurf umzuwandeln.

Abhängig vom Kontext Ihrer breiteren Unternehmens-Cloud, hier ist, was es tut:

automatisiert narrative Zusammenfassungen,

schlägt Präsentationsthemen vor und

füllt Standardlayouts auf.

Da Copilot jedoch ein universeller Schreib- und Organisationsassistent ist, bauen seine nativen Diagrammfunktionen direkt auf den Standarddiagrammkomponenten von Microsoft auf.

Für erweiterte Visualisierungen auf Managementebene – wie z. B. hochgradig angepasste Finanzpartitionen, verknüpfte Datentabellen unter Spaltenstapeln oder präzise Achsenbrüche im Beratungsstil – verlässt sich das System auf die manuellen Anpassungen des Benutzers.

Copilot dient als hervorragender Beschleuniger für allgemeine Büroabläufe, narrative Synthese und strukturelle Folien Umrisse.

Google Gemini

Google Gemini stellt das zentrale kognitive Framework für die Google Workspace Suite dar und bietet integrierte Präsentationsunterstützung in Google Präsentationen.

Anwender kann Textfelder verwenden, um benutzerdefinierte Layoutanordnungen anzufordern, dichte Absätze in eindeutige Aufzählungspunkte umzuschreiben, Imbissbuden mit mehreren Folien zusammenzufassen oder benutzerdefinierte Bilder zu generieren, die zu einem bestimmten Vortragsthema passen.

Gemini arbeitet in einer reinen Cloud-First-Architektur und zeichnet sich durch browserbasierte Teamzusammenarbeit in Echtzeit aus. Für Unternehmen aller Nischen oder Grössen, die ihre Workflows vollständig aus Google Drive ausführen, bietet es ein aussergewöhnlich reibungsloses Onboarding-Erlebnis.

Für Fachleute, die mit streng vertraulicher Finanzmodellierung in komplexen, lokalen Desktop-Tabellen arbeiten, erfordert die Verwendung eines rein webbasierten Ökosystems jedoch häufig manuelle Datenexporte oder Dateikonvertierungen, die herkömmliche lokale Formeln brechen können.

Canvas

Canva hat sich von einem vereinfachten Grafikdesign-Bereich in eine robuste visuelle Kommunikationsplattform verwandelt, die weitgehend auf KI basiert.

Mithilfe der «Magic Design»-Engine können Einzelpersonen grundlegende Textideen einreichen, um vollständige, visuell ansprechende Präsentationsvorlagen zu erhalten, die auf ihr Thema zugeschnitten sind.

Das wichtigste Kapital von Canva ist sein umfangreiches Cloud-Asset-Repository, das sofortigen Zugriff auf Millionen von visuellen Assets bietet, darunter:

Videos auf Lager,

professionelle Icons,

künstlerische Schriften und

komplexe Bewegungs-Grafiken.

Die Plattform priorisiert auffälligen visuellen Stil und kreatives Storytelling, was sie zu einer hochwirksamen Ergänzung für macht:

Agenturstellplätze,

Marketingkampagne,

öffentliche Keynotes und

Design-Portfolios.

Wenn eine Aufgabe jedoch eine genaue Datenabstimmung mit einer Finanzquelle, mathematische Achsenskalen oder die strikte Einhaltung eines starren Corporate Design-Rasters für jährliche Ergebnisberichte erfordert, zielt das kreative Toolset von Canva auf eine völlig andere Benutzerbasis ab als datenorientierte Add-Ins.

Gamma

Gamma präsentiert ein modernes Umdenken der traditionellen Diashow, indem die Einschränkungen von Dimensionen mit festem Verhältnis aufgehoben werden. Die Webanwendung generiert vollständige Webseiten, Dokumente oder Präsentationsdecks aus kurzen Textbeschreibungen unter Verwendung einer reaktionsschnellen Leinwand.

Der Inhalt ist in dynamischen Kartenblöcken organisiert, die ihre Ausrichtung fliessend anpassen, wenn Layoutkomponenten hinzugefügt oder entfernt werden.

Verfeinerungen werden über einen dialogorientierten Designassistenten gehandhabt, der dies kann:

Abschnitte neu formatieren,

Hintergrundgrafiken ersetzen oder

Layout-Raster ändern.

Gamma ist ideal für schnelles Ideen-Wireframing, die gemeinsame Nutzung öffentlicher Web-Decks oder die Bereitstellung digitaler Präsentationen ohne die Einschränkungen der Standard-Zahlenformatierung.

Für institutionelle Umgebungen, in denen Dateien in offline-fähigen PPTX-Formaten verteilt werden müssen, die individuelle, vektorbearbeitbare Vektorformen und Textobjekte enthalten, stellt die moderne Architektur von Gamma jedoch eine völlig andere Kategorie dar.

Plus AI

Plus AI fungiert als generatives generatives Add-On, das direkt in Google Slides und Microsoft PowerPoint installiert wird. Die Engine konzentriert sich stark auf die anfängliche Brainstorming- und Inhalt Entwurfsphase des Präsentationsdesigns.

Benutzer können Textbeschreibungen einfügen, um Präsentationsumrisse mit mehreren Folien zu erstellen, einzelne thematische Folien in ein vorhandenes Deck einzubauen oder bestimmte ästhetische Themen in einer gemischten Sammlung alter Dateien durchzusetzen.

Die Anwendung bietet auch integrierte Textformatierungswerkzeuge, die Aufzählungspunkte für parallele Formulierungen umschrieben, wortreiche Beschreibungen verdichten oder kurze Überschriften erweitern. Indem Sie innerhalb des Kern Dokumenten Ökosystems bleiben.

Plus AI schliesst die Lücke zwischen externen Web-Apps und herkömmlicher Software. Sein Funktionsumfang bleibt jedoch in der Formatierung des Textlayouts und der allgemeinen Folie-Zusammensetzung verankert, anstatt in einer tiefen Tabellenkalkulationsanalyse oder einer komplexen datenverknüpften Diagrammerstellung.

Strategischer Konzeptvergleich

Die Auswahl der richtigen Anwendung für künstliche Intelligenz erfordert die Abbildung der typischen Datentiefe eines Unternehmens mit der erforderlichen Designumgebung. Die strukturellen Unterschiede zwischen diesen Methoden unterstreichen ihre einzigartigen Design-Philosophien:

AI Tool Strategischer Fokus Kern-Workflow-Umgebung Kernkompetenzen bei der Generierung von Inhalten think-cell AI Suite Datengesteuerte Diagramme, exakte Objektausrichtung, Unternehmenspräzision Nativer MS‑PowerPoint- und Excel-Datenbereich Gliederung Überprüfungsprozess, Chat-Bearbeitungen in natürlicher Sprache für Diagramme, Verfolgung von Tabellenkalkulationsformeln Microsoft Copilot Allgemeine Büroproduktivität, anwendungsübergreifende Datensynthese Integriert in Microsoft 365 Apps Schnelle Umwandlung von Word-Dateien und Cloud-Dokumenten in Entwurfs-Decks Google Gemini Cloud-basierte Textkomposition, flüssige Teamzusammenarbeit Eingebettet in Google Workspace-Browser-Apps Schnelle Textverfeinerung, Echtzeit-Cloud-Bearbeitung, browserbasierte Asset-Erstellung Gamma Agile kartenbasierten Layouts, responsive Web Präsentationen Eigenständige Cloud-Anwendung Sofortige Erstellung flüssiger, weboptimierter Layoutblöcke aus kurzen Eingabeaufforderungen Plus AI Layout Struktur-Erstellung, Lektoratshilfe Add-on für Google Präsentationen & MS PowerPoint Effiziente Gliederungserstellung, Aufzählungszeichen-Konditionierung, Text-zu-Folie-Formatierung

Praktische Einsatzempfehlungen

Die Überprüfung der aktuellen Layoutlandschaft zeigt, dass es kein einziges universelles KI-Präsentationstool gibt. Stattdessen müssen die Bereitstellungsentscheidungen von der expliziten Natur der Daten und der Strenge des erforderlichen Formats bestimmt werden.

Visuelle Webtools wie Canva und Gamma bieten unübertroffene Geschwindigkeit und Designvielfalt für die Erstellung von Standard-Kreativkonturen aus Textbeschreibungen. Sie eignen sich hervorragend für zukunftsweisende Keynotes, bei denen fliessende Ästhetik und Publikumsbindung die wichtigsten Kennzahlen sind.

Ökosystem-Begleiter wie Microsoft Copilot und Google Gemini zeigen ihren Wert, wenn eine tiefe anwendungsübergreifende Integration erforderlich ist, was Zeit spart, wenn Zusammenfassungen aus langen Textdateien extrahiert und erste Entwürfe strukturiert werden.

Für den allgemeinen Layout-Ausgleich und die schnelle Folienbearbeitung direkt in Standard-Präsentationsplattformen bietet Plus AI ein praktisches Hilfsprogramm.

Umgekehrt, wenn Präsentationsdecks als formale Dokumentation für wichtige Geschäftsentscheidungen dienen – wie z. B. Managementberatungsanalysen, makroökonomisches Tracking oder detaillierte Finanzprüfungen von Unternehmen –, stellt das von der think‑cell Software GmbH entwickelte Framework die Datenintegrität in den Vordergrund.

Indem der Benutzer durch obligatorische Entwurfsgenehmigungen die Kontrolle behält und gezielte Diagrammbearbeitungen in natürlicher Sprache ermöglicht werden, die direkt auf die zugrunde liegenden Datenblätter zurückschreiben, vermeidet die Plattform die Unvorhersehbarkeit vollautomatischer Folien Überschreibungen.

Der menschliche Experte bleibt der Direktor und nutzt die KI, um manuelle Ausrichtungsaufgaben zu beseitigen und gleichzeitig die absolute Autorität über die Mediengeschichte zu behalten.